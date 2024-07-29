»³ºê¸¿Í°Ê¹ß¡¢ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡Ö¼Â¼Ì²½²¦»Ò¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë23ºÐÇÐÍ¥¡£¤½¤Î¥é¥Ö¥³¥áÅª¥ª¡¼¥é¤È¤Ï
¡¡¶áÇ¯¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡Ê±é½Ð¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¥É¥É¥ó¤ÈÂÇÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î¼Â¼Ì²½ÇÐÍ¥¤À¤È´¶¤¸¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡²Ä°¦¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃíÆþÃæ
¡¡½¢¿²Á°¤Î¥À¥é¥À¥é»þ´Ö¡£Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦À¾ÊÒ¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Ã¤¹¤é¥Ë¥ä¤±¤Æ¡¢»þÀÞ¡¢´é¤ò¤×¤¯¤Ã¤È¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡ÙËÁÆ¬¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜ¡£
¡¡·ë¹½Ä¹¤á¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼ç¿Í¸ø¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¹â¶¶¤Î¤³¤Î»ýÂ³ÎÏ¤¢¤ë¤×¤¯¤Ã¤È¾õÂÖ¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦·ÁÍÆ»ì¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¤ÇÐÍ¥¤¬Â¾¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© Ã±¤Ê¤ë¾åÊÕ¤Î²Ä°¦¤¤¤Ç¤â¡¢¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë²Ä°¦¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃíÆþÃæ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î´¶¤¸¡Ä¡Ä¡£
¢¡Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¤¿ºîÉÊ
¡¡¸½ºß23ºÐ¡£¼ã¼êºÇÂç¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤À¡£2017Ç¯¤Ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2017¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¡ØÂÀÍÛ¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊAbemaTV¡¢2018Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2019Ç¯¡Ë¤Ç¡¢½é¤Î21À¤µªÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÇ½é¤ÎÃíÌÜºî¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¼ç±é¤Î¡ØÃå¾þ¤ëÎø¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¡ÊTBS¡¢2021Ç¯¡Ë¡£Àî¸ýÊ±¤¹¤ë¿¿¼Æ¤¯¤ë¤ß¤¬Æ¯¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·¿Í¼Ò°÷¡¦½©ÍÕÎ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¶â»Ò¤¢¤ê¤µ¡£µÓËÜ¤Î¹½À®¾å¡¢¼ç±é¤ÎÀî¸ý¤ÈÁê¼êÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È²Ö¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³æ¹¥¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç·òÆ®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî½Ð±é¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¤¿¡£º£ÅÄÈþºù¼ç±é¤Î¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡ÁÆ¯¤¯¤Î¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¡©¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2022Ç¯¡Ë¤Ç¤â¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ëÌòÊÁ¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢À¶ÁÝ°÷¡£±þÀÜ¼¼¤òÀ¶ÁÝÃæ¡¢¹â¶¶¤Î´é¤Ë¡¢Áë¤«¤é³°¸÷¤¬º¹¤¹½Ö´Ö¤Îµ±¤¤¬âÁ¤·²á¤®¤¿¡£
¢¡¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¹â¶¶Ê¸ºÈ
¡¡¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤Ï¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¼èºà¸½¾ì¤Ç¹â¶¶¤Ë¤Á¤é¤Ã¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡£¼èºàÉô²°¤Î³°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÙ·ÆÃæ¤Î¹â¶¶¤¬¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢²¿¤È¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡Ê¤Ç¤â¿µ¤Þ¤·¤¯¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²èÌÌÆâ¤Î¹â¶¶¤â²èÌÌ³°¤Î¹â¶¶¤â·ã¤·¤¯²Ä°¦¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÊü½Ð¡Ê¤ÈÆ±»þ¤ËÃíÆþ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿É®¼Ô¤¬¡¢»×¤ï¤º¶Å»ë´ó¤ê¤Î¥Á¥é¸«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤«µö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÅÇÂ©¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÇöÅí¿§¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤¤¤ë¶õ´Ö¤ò¤½¤ì¤È¤Ê¤¯Ì´¿§¤Î¾ð·Ê¤ËÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¹â¶¶¤«¤é¤½¤¦´¶¤¸¤¿¡£¤½¤¦¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÈÌ´¤È¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤À¡£
¢¡»³ùõ¸¿Í°Ê¹ßÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡È¤¤é¤¤é±Ç²è²¦»Ò¡É
¡¡¸½¼Â¤ÈÌ´¡ÊÆó¼¡¸µ¡Ë¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¹â¶¶¤¬¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤¬ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î°ìÂçÄ¬Î®¤Ë¤Ê¤ê¡¢²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤¿2010Ç¯ÂåÃæº¢¤òÀ¸¤¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤é¤¤é±Ç²èºîÉÊ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¶½¹ÔÌÌ¤Ç²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¥·¡¼¥ó¤«¤éÇö¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥±¡¼¥¿¥¤¾®Àâ¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Ø¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ÊÎø°¦±Ç²è¡Ë½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â¶¶¤¬¡¢¥é¥Ö¥³¥áÅª¤Ê¤¤é¤¤é¥ª¡¼¥é¤òÁ´¿È¤«¤éÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¥É¥É¥ó¤ÈÂÇÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î¼Â¼Ì²½ÇÐÍ¥¤À¤È´¶¤¸¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡½¢¿²Á°¤Î¥À¥é¥À¥é»þ´Ö¡£Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦À¾ÊÒ¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Ã¤¹¤é¥Ë¥ä¤±¤Æ¡¢»þÀÞ¡¢´é¤ò¤×¤¯¤Ã¤È¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡ÙËÁÆ¬¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜ¡£
¡¡·ë¹½Ä¹¤á¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼ç¿Í¸ø¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¹â¶¶¤Î¤³¤Î»ýÂ³ÎÏ¤¢¤ë¤×¤¯¤Ã¤È¾õÂÖ¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦·ÁÍÆ»ì¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¤ÇÐÍ¥¤¬Â¾¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© Ã±¤Ê¤ë¾åÊÕ¤Î²Ä°¦¤¤¤Ç¤â¡¢¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë²Ä°¦¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃíÆþÃæ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î´¶¤¸¡Ä¡Ä¡£
¢¡Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¤¿ºîÉÊ
¡¡¸½ºß23ºÐ¡£¼ã¼êºÇÂç¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤À¡£2017Ç¯¤Ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2017¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¡ØÂÀÍÛ¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊAbemaTV¡¢2018Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2019Ç¯¡Ë¤Ç¡¢½é¤Î21À¤µªÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÇ½é¤ÎÃíÌÜºî¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¼ç±é¤Î¡ØÃå¾þ¤ëÎø¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¡ÊTBS¡¢2021Ç¯¡Ë¡£Àî¸ýÊ±¤¹¤ë¿¿¼Æ¤¯¤ë¤ß¤¬Æ¯¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·¿Í¼Ò°÷¡¦½©ÍÕÎ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¶â»Ò¤¢¤ê¤µ¡£µÓËÜ¤Î¹½À®¾å¡¢¼ç±é¤ÎÀî¸ý¤ÈÁê¼êÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È²Ö¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³æ¹¥¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç·òÆ®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî½Ð±é¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¤¿¡£º£ÅÄÈþºù¼ç±é¤Î¡Ø°½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡ÁÆ¯¤¯¤Î¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¡©¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2022Ç¯¡Ë¤Ç¤â¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ëÌòÊÁ¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢À¶ÁÝ°÷¡£±þÀÜ¼¼¤òÀ¶ÁÝÃæ¡¢¹â¶¶¤Î´é¤Ë¡¢Áë¤«¤é³°¸÷¤¬º¹¤¹½Ö´Ö¤Îµ±¤¤¬âÁ¤·²á¤®¤¿¡£
¢¡¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¹â¶¶Ê¸ºÈ
¡¡¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤Ï¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¼èºà¸½¾ì¤Ç¹â¶¶¤Ë¤Á¤é¤Ã¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡£¼èºàÉô²°¤Î³°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÙ·ÆÃæ¤Î¹â¶¶¤¬¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢²¿¤È¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡Ê¤Ç¤â¿µ¤Þ¤·¤¯¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²èÌÌÆâ¤Î¹â¶¶¤â²èÌÌ³°¤Î¹â¶¶¤â·ã¤·¤¯²Ä°¦¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÊü½Ð¡Ê¤ÈÆ±»þ¤ËÃíÆþ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿É®¼Ô¤¬¡¢»×¤ï¤º¶Å»ë´ó¤ê¤Î¥Á¥é¸«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤«µö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÅÇÂ©¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÇöÅí¿§¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤¤¤ë¶õ´Ö¤ò¤½¤ì¤È¤Ê¤¯Ì´¿§¤Î¾ð·Ê¤ËÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¹â¶¶¤«¤é¤½¤¦´¶¤¸¤¿¡£¤½¤¦¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÈÌ´¤È¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤À¡£
¢¡»³ùõ¸¿Í°Ê¹ßÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡È¤¤é¤¤é±Ç²è²¦»Ò¡É
¡¡¸½¼Â¤ÈÌ´¡ÊÆó¼¡¸µ¡Ë¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¹â¶¶¤¬¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤¬ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î°ìÂçÄ¬Î®¤Ë¤Ê¤ê¡¢²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤¿2010Ç¯ÂåÃæº¢¤òÀ¸¤¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤é¤¤é±Ç²èºîÉÊ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¶½¹ÔÌÌ¤Ç²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¥·¡¼¥ó¤«¤éÇö¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥±¡¼¥¿¥¤¾®Àâ¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Ø¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡ÊÎø°¦±Ç²è¡Ë½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â¶¶¤¬¡¢¥é¥Ö¥³¥áÅª¤Ê¤¤é¤¤é¥ª¡¼¥é¤òÁ´¿È¤«¤éÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£