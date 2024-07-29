½ÀÆ»½÷»Ò¡¢ÁÇº¬µ±¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¶â¡×¡¡2Ï¢ÇÆ¤Ø½¸ÃæÎÏ¹â¤á¤ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÁÇº¬µ±¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¤Î½ÐÈ¯Á°¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡£°ìÀï°ìÀï¡¢¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÇÆ±¤¸¤¯2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò52¥¥íµé¤Î°¤Éô»í¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬2²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£¡Ö²¿¤«¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤Î»î¹ç¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤ÎÉÔ¿¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢8·î2Æü¤Î½ÐÈÖ¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¤±¤¬¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£