º®¥»¤òÈ´¤±½Ð¤¹µåÃÄ¤Ï¤É¤³¡©º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ö1Ç¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡Ä¡×
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤¬¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£8·î¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤È¤³¤í¡¢¿â¤ì¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£1Ç¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ºÇ¸å¤ÏÎý½¬ÎÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¦¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµð¿Í¤À¤¬¡¢4°Ì¡¦DeNA¤Þ¤Ç5.5¥²¡¼¥àº¹¤Èº®ÀïÌÏÍÍ¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦µåÃÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£8·î¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤È¤³¤í¡¢¿â¤ì¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£1Ç¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ºÇ¸å¤ÏÎý½¬ÎÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¦¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµð¿Í¤À¤¬¡¢4°Ì¡¦DeNA¤Þ¤Ç5.5¥²¡¼¥àº¹¤Èº®ÀïÌÏÍÍ¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦µåÃÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë