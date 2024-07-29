ËëËö¤Î¡Ö¹¾¸Í¾ëÌµ·ì³«¾ë¡×¤Ï¾¡³¤½®¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¼Â¤Ï¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¡¢ÏÃ¤ÏÀ¹¤ê¤¹¤®¡Ä
¡ØÉ¹ÀîÀ¶ÏÃ¡Ù¤ÎÌ·½â
¾¡³¤½®¡Ê¤«¤Ä¤«¤¤¤·¤å¤¦¡Ë¤Ï¡¢ËëËö¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¡ÖÅÁÀâ¤ÎËë¿Ã¡×¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¹õÁ¥¤¬Íè¹Ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï³¤´ß¤ÎËÉÈ÷¶¯²½¤òÀâ¤¯°Õ¸«½ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Äó½Ð¡£Àè¸«¤ÎÌÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢³°¹ñ¤äÂºÚ·ÀªÎÏ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ¤ËëÇÉ¤¬Àª¤¤¤Å¤¡¢¿·À¯ÉÜ·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¾¸Í¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¾¡¤ÏÆÀ°Õ¤Î¸ò¾Ä½Ñ¤Ç¿·À¯ÉÜÂ¦¤È¸ß³Ñ¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¾¶¿Î´À¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹¾¸Í¾ë¤ÎÌµ·ì³«¾ë¤ËÀ®¸ù¡£¹¾¸Í¤¬²Ð¤Î³¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤·¤¿¡½¡½¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ùÀÓ¤«¤é¡¢¾¡¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¯¼£Åª¤Ê¼ÂÀÓ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î»Õ¾¢¡×¤ä¡Ö¥Á¥ã¥¥Á¥ã¥¤Î¹¾¸Í¤Ã»Ò¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Èà¤Î¤³¤È¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¾¡¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂç¤¤¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å½Ò¤ÎÄÌÀâ¤Ï¾¡¤Î¾Ú¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÉ¹ÀîÀ¶ÏÃ¡Ù¤ËÂ¿¤¯¤ò°Íµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î»ËÎÁ¤ä¾Ú¸À¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾Ú¸ÀÏ¿¤Ë¤ÏÌ·½â¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÒùÎ×´Ý¤ò»Ø´ø¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½Ð¹ÁÄ¾¸å¤ËÁ¥¿ì¤¤¤Ç¿²¹þ¤ß¡¢Æ±¾è¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿åÊ¼¤¿¤Á¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐÇÏ¤òÉÔË¡Àêµò¤·¤¿¥í¥·¥¢·³¤ò±Ñ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÂà»¶¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÂÐÇÏ»ö·ï¡×¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÈ¢´ÛÊô¹Ô½°¤Ç¤¹¡£
¡ØÉ¹ÀîÀ¶ÏÃ¡Ù¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ùÀÓ¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¾¡¤Ï¹¾¸Í¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌµ·ì³«¾ë¡×¤Î¿¿¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ï
¤½¤·¤Æ·Ä±þ4Ç¯(1868)3·î14Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¹¾¸ÍÌµ·ì³«¾ë¤â¡¢¾¡¤À¤±¤Î¼êÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹¾¸Í¤ËÇ÷¤Ã¤¿¿·À¯ÉÜ·³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ï¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¸ø»È¤ò²ð¤·¤Æ¿·À¯ÉÜ·³¤Ø°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢¶¢µÒ¤Ë¹¾¸Í»ÔÃæ¤Ç¤Î¾ÇÅÚºîÀï¤òÌ¿Îá¤·¤Æ¿·À¯ÉÜ·³¤ò¤±¤óÀ©¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸ò¾Ä½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¾¶¿Î´À¹¤Ë¹¾¸Í¹¶·â¤òÃæ»ß¤µ¤»¤¿--¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄÌÀâ¤Ç¤¹¡£
·ë¾ëÁÇÌÀ²è¡Ø¹¾¸Í³«¾ëÃÌÈ½¡Ù¡ÊÀ»ÆÁµÇ°³¨²è´Û½êÂ¢¡¦Wikpedia¤è¤ê¡Ë
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾¡¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³°¸ò´±¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¹¾¸ÍÌµ·ì³«¾ë¸å¤Î24Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÇÅÚºîÀï¤Î¤³¤È¤òÀ¾¶¿¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Î°µÎÏ¤â¾ÇÅÚºîÀï¤â¡¢¹¾¸ÍÌµ·ì³«¾ë¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢À¾¶¿¤«¤é¹¶·âÃæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾¡¤À¤±¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ä´î¤Ë»Å¤¨¤¿»³²¬Å´½®¤Î³èÌö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹¾¸Í¤Ï²Ð¤Î³¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä»±©Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÎÇÔËÌ¸å¡¢¾·³¤Î·Ä´î¤Ï¾åÌî´²±Ê»û¤Ø¶à¿µ¤·¡¢¿·À¯ÉÜ·³¤Ø¶³½ç¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·À¯ÉÜ¤Ï·Ä´î¤Î¿¿°Õ¤òÂ¬¤ê¤«¤Í¡¢¹¾¸Í¤Ø¤Î¿Ê·³¤ò¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç·Ä´î¤Ï¡¢¹ßÉú¸ò¾Ä¤Î»È¼Ô¤òÀ¾¶¿¤Î¤¤¤ë½ÙÉÜ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»³²¬Å´½®¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Å´½®¤Ï¸ò¾Ä¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢À¾¶¿¤Ï¹¾¸Í¾ë°ú¤ÅÏ¤·¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢·Ä´î¤Î½õÌ¿¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æó¿Í¤Î²ñÃÌ¤Ï²¿ÅÙ¤«¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î²ñÃÌ¤Ï3·î9Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¡¤È²ñÃÌ¤·¤¿4Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌµ·ì³«¾ë¤ÎÂç¶Ú¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å´½®¤Ï¾¡¤ÎÌ¿Îá¤ÇÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾¡ËÜ¿Í¤¬¡ØÉ¹ÀîÀ¶ÏÃ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³²¬¤Î¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê
¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÌµ·ì³«¾ë¤Ï·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¹¾¸Í¾ë¤Ç¾¡¤ÈÀ¾¶¿¤¬²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£½ÙÉÜ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àµ¼°¤Ê·èÄê¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Î©¾ì¤Î¤¢¤ëËë¿Ã¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤¬Ä´À°Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¾¡¤Ò¤È¤ê¤Î¼êÊÁ¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡ËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¸ùÀÓ¤È¤·¤Æ·öÅÁ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
À¾ÆîÀïÁè¤ÇÀ¾¶¿¤¬»à¤Ì¤È¡¢¾¡¤ÏÌÀ¼£14Ç¯(1881)¤Ë¡Ö¹¾¸Í¤ÎÁí¹¶·âÃæ»ß¤Ï¼«Ê¬¤¬¼çÆ³¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¡¢·®¾Ï¡¦Ë«¾Þ¤Ê¤É¤ò½ê´É¤¹¤ë¾Þ·®¶É¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¾¸ÍÌµ·ì³«¾ë¤Ï¾¡¤Î¸ùÀÓ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¼£´ü¤Î¾¡³¤½®¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¾¶¿¤È¸ò¾Ä¤·¤¿Å´½®¤Ï¡¢¾¡¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤Î¤ò·ù¤Ã¤Æ¤«¡¢¾Þ·®¶É¤ËÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹¾¸Í¾ëÌµ·ì³«¾ë¡×¤ÎÅÁÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¡¤¬»³²¬¤Î¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§ÆüËÜ»Ë¤ÎÆæ¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡¦ÊÔ¡Ø¿Þ²òºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ»Ë¿ÍÊªÄÌÀâ¤Î¥¦¥½¡ÙºÌ¿Þ¼Ò¡¦2022Ç¯
²èÁü¡§Wikipedia