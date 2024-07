トム・クルーズ主演、大ヒットスカイアクション映画『トップガン マーヴェリック』(2022)の続編企画は、ゆっくりながらも歩みは途絶えていないようだ。若きパイロット、ハングマン役を演じたグレン・パウエルが現段階で把握している進捗を明かしている。

アクション・アドベンチャー大作『ツイスターズ』の日本公開を控えるパウエル。英ロンドンでのプレミア上映には、同地で『ミッション:インポッシブル8(原題)』を製作しているトムが駆けつけ、嬉しいを果たした。米ポッドキャスト番組Happy Sad Confusedに『ツイスターズ』の共演者デイジー・エドガー=ジョーンズと時、エドガー=ジョーンズの出演したドラマ「ふつうの人々」の続編と『トップガン マーヴェリック』続編はどちらが早そうかと質問されたパウエルは「(『トップガン マーヴェリック』続編の)日取りはあるんですよ」と答えた。

同じく『ツイスターズ』のプロモーション活動でしたトーク番組TODAYでも「ところで『トップガン』の3作目はどうなっているんですか?」と番組ホストから訊かれたパウエルは、ここでも前向きに返している。「トムと私は『ツイスターズ』のプレミアではその話はできなかったんですけど、必ずそのうち進行しますよ」。

『トップガン』第3作は2024年1月に製作決定が、トムが主人公マーヴェリック役として続投するほか、パウエルとルースター役マイルズ・テラーの出演も見込まれているとアナウンスされていた。『マーヴェリック』にてメガホンを取ったジョセフ・コシンスキー監督も続投の意思があるといる。プロデューサーを務めたジェリー・ブラッカイマーは、2024年6月時点で「まだ目標にたどり着いておらず、時間がかかりそうだ」といた。

ハングマン役を好演した後、快進撃が目覚ましいパウエル。ロマコメ映画『恋するプリテンダー』(2023)がスマッシュヒットを記録し、映画『ヒットマン』もアメリカで好評配信中のほか、『バトルランナー』(1987)のリメイク映画やアンソニー・マッキー&ローラ・ダーンとする医療裁判映画『Monsanto(原題)』を控えている。『バックドラフト』(1991)リメイク企画のもある上に、プライベートでは大学の学位取得に向けたに励んでおり、ハリウッドで最も多忙な俳優の1人となっている。

『トップガン』第3作製作については主演のトムのスケジュールを押さえることが先決と見込まれていたが、パウエルのスケジュール確保も同じくらいハードな作業となっていくだろう。もっともパウエルの言葉からは、誰もが続編製作を前向きに捉えていること、そしてパウエル自身も手綱を握っていることが感じられる。

