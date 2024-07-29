¾å¸¶°¡°á¡¡Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤¦¤µ¤®¤Á¤ã¤ó¡È¥³¥¹¥×¥ì¡ÉÈäÏª¤Ë¡Ö¥Ð¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¤Ç¼Â¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ë¾å¸¶°¡°á¡Ê31¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¦¤µ¤®¤Á¤ã¤ó¡È¥³¥¹¥×¥ì¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤µ¤®¤Á¤ã¤ó¡¡°áÁõ¤Ï@malymoon1991¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤¦¤µ¤®¤Á¤ã¤ó¡È¥³¥¹¥×¥ì¡É»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¸¶¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤äÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£ºòÇ¯5·îÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¥Ò¥í¥ß¡¦»Ø¸¶¤Î¡ÈÎø¤Î¤ªÀ¤ÏÃ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡É¡×¡ÊÌÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡È33Ç¯´ÖÎø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥«¥í¥Ë¤Î·ªÃ«¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À®Î©¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥«·î¸å¤ÎÆ±Ç¯7·î¤Ë·ªÅÄ¤¬¡ÈÇË¶É¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£