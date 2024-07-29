ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡1603¡Ê+22.5¡¡+1.42%¡Ë
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡3566¡Ê+46¡¡+1.31%¡Ë
¥¯¥Ü¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡2210¡Ê+34¡¡+1.56%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡¡¡3299¡Ê+45¡¡+1.38%¡Ë
ÌîÂ¼£È£Ä¡¡¡¡¡¡889¡Ê+8.7¡¡+0.99%¡Ë
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡2961¡Ê+52¡¡+1.79%¡Ë
¡ÊÃí¡Ë±ß´¹»»½ªÃÍ¤ÏADR½ªÃÍ¡ßADR¥ì¥·¥ª¡ß¥É¥ë±ß¡ÊNY¥¯¥íー¥º¡Ë¤Ç»»½Ð
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡1603¡Ê+22.5¡¡+1.42%¡Ë
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡3566¡Ê+46¡¡+1.31%¡Ë
¥¯¥Ü¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡2210¡Ê+34¡¡+1.56%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡¡¡3299¡Ê+45¡¡+1.38%¡Ë
ÌîÂ¼£È£Ä¡¡¡¡¡¡889¡Ê+8.7¡¡+0.99%¡Ë
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡2961¡Ê+52¡¡+1.79%¡Ë
¡ÊÃí¡Ë±ß´¹»»½ªÃÍ¤ÏADR½ªÃÍ¡ßADR¥ì¥·¥ª¡ß¥É¥ë±ß¡ÊNY¥¯¥íー¥º¡Ë¤Ç»»½Ð