¼ò¤ÈÈþ¤·¤¤É±¤Ë¤ª¤Ü¤ì¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯¶¸¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ó¡×¤È¡Ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö°ìµÙ¤µ¤ó¡×ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¡É¤È¤Ï
¡Ø¶òÆ»°ìµÙ¡Ù¡ÊÌÚ²¼¾»µ± Ãø¡Ë½¸±Ñ¼Ò
¡¡Îò»Ë¾å¤ÎÍÌ¾¿Í¤ò½¾Íè¤È¤Ï°ã¤¦³ÑÅÙ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¾»µ±¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ²üÎ§¤òÇË¤êÂÄÍî¤·¤¿Áµ¤òÈãÈ½¤·¤¿É÷¶¸¤ÎÁÎ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤È¤ó¤ÁË·¼ç¤È¤·¤Æ½îÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìµÙ½¡½ã¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ô¤¨6ºÐ¤ÇÎ×ºÑ½¡¤Î°Â¹ñ»û¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀéµÆ´Ý¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤é¤¤¤ªË·¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Êì¤ÎÀ¸²È¤âÉã¤¬Ã¯¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀéµÆ´Ý¤¬¡¢½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÀèÇÚ¤Î¤¤¤¸¤á¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ëÁ°È¾¤Ï¡¢½¨°ï¤ÊÀÄ½Õ¾®Àâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÄ¤¤ÀéµÆ´Ý¤¬ÊÌ¤ì¤¿Êì¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é½¤¹Ô¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø°ìµÙ¤µ¤ó¡Ù¤ò´Ñ¤¿À¤Âå¤Ê¤é²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬ÀéµÆ´Ý¤¬ÉåÇÔ¤·¤¿»û¤Ç¤¨¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÀéµÆ´Ý¤òÇû¤ëÛÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ò¶¡¤¬¿Æ¤Î¼öÇû¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤¢¤¬¤¯¾õ¶·¤Ï¸½Âå¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀéµÆ´Ý¤Î³ëÆ£¤¬À¸¡¹¤·¤¯»×¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¸Þ»³»°°Ì¤Î·ú¿Î»û¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀéµÆ´Ý¤Ï¡¢Ì¾¤ò¼þ·ú¤Ë²þ¤áÊéÅ¯Ï·»Õ¤Ë³Ø¤Ó´Á»í¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤À¤¬·ú¿Î»û¤ÎÌç¤ËÌçÈ¶¼çµÁ¤òÈãÈ½¤¹¤ë»í¤ò¹ï¤ó¤ÇÇËÌç¤µ¤ì¤¿¼þ·ú¤Ï¡¢·ã¤·¤¤ÁµÉ÷¤Î¸¬²§¤Ë½¡½ã¤Î¡¢¼¡¤¤¤Ç»²¤¸¤¿²ÚÒ×½¡ÆÞ¤«¤é°ìµÙ¤ÎÆ»¹æ¤òÆÀ¤ë¡£Áµ¤Î½¤¹Ô¤È¤¤¤¨¤ÐºÂÁµ¤òÁÈ¤àÀÅ¤«¤Ê¤â¤Î¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ø°Æ¤ò¤á¤°¤ê»ÕÄï¤¬·ã¤·¤¯·«¤ê¹¤²¤ëÌäÅú¤Ï¡¢·õ¹ë¤Î°ìµ³ÂÇ¤ò»×¤ï¤»¤ëÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìµÙ¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤ò¸¢ÎÏÆ®Áè¤ËÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÖ¾¾±Û¸å¼é¤¬°ÅÌö¤·¡¢°ìµÙ¤Ë»Õ»ö¤·¤ÆÈÑÇº¤Î¤Ê¤¤¿´¤Ç°¤ò¤Ê¤¹ÌµÏ³°¤Î¶ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹»³Ì¾¾®¼¡Ïº¤¬¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¼£¤ÈËÅÎ¬¤Î¥É¥é¥Þ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÅìÆ²¤ÈÀ¾Æ²¤¬Ç¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿ÆîÀôÏÂ¾°¤¬Áµ¤ÎËÜ¼Á¤òÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¤ò»Â¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø°Æ¡ÖÆîÀô»ÂÇ¡×¤ò±þ¿Î¤ÎÍð¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢Áµ¤ò¼´¤ËÎò»Ë¤òÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ëÎò»Ë¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡°ìµÙ¤Ï¡¢¶¦¤Ë²ÚÒ×½¡ÆÞ¤Ë³Ø¤ó¤À»Õ·»¤ÎÍÜÒ×¤ÈÁµ¤Î²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢´ÁÊ¸¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤½÷À¸þ¤±¤Ë¸ø°Æ¤ò¤«¤Ê¤Ç½ñ¤¯¤Ê¤É¤Î²þÁ±ºö¤ò½Ð¤¹ÍÜÒ×¤È¡¢´è¤Ê¤ËÅÁÅý¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë°ìµÙ¤ÏÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤ë¡£ÁÈ¿¥¤ò²þ³×¤¹¤ëÊý¸þÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÍÜÒ×¤È°ìµÙ¤Î¼êË¡¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤³Ý¤±¤Ï¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ò¤ÈÈþÉ±¤ËÅ®¤ì¤ëÉ÷¶¸¤ÎÀè¤Ë¸Ê¤ÎÁµ¤ò³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿°ìµÙ¤Ï¡¢±ð²Î¤òºî¤ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµÙ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ½îÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÕÇ¯¤Î°ìµÙ¤Ï¡¢Áµ¤â¡¢³ØÌä¤â¡¢·Ý½Ñ¤â¡¢²¿¤«¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¿Í´Ö¤ÏÀµµ¤¤ò¼º¤¦¤¬¡¢¡ÖÀµ¤·¤¯¶¸¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ó¡×¤È¤Î¶ÃÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Æ±Ä´°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¸½ÂåÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿Í¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤¤Î¤·¤¿¤Þ¤µ¤¡¿1974Ç¯ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯´©¹Ô¤Î¡Ø±§´îÂ¿¤Î¼Î¤Æ²Ç¡Ù¤Ç½®¶¶À»°ìÊ¸³Ø¾Þ¡¢¹â¹»À¸Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£20Ç¯¡Ø¤Þ¤à¤·»°Âåµ¡Ù¤ÇÆüËÜÎò»Ë»þÂåºî²È¶¨²ñ¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤¹¤¨¤¯¤Ë¤è¤·¤ß¡¿1968Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£»þÂå¾®Àâ¡¢ÃµÄå¾®Àâ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹¤¯Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤ò¼¹É®¡£¤ª¤â¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÌë¤ÎÆüËÜ»Ë¡ÙÅù¡£
¡ÊËöÔ¢ Á±¸Ê¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯8·î1Æü¹æ¡Ë