°ËÅì½ãÌé¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕÎ¥Ã¦¤Ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÔ¹³µÄ¡×ÊóÆ»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×ÂçÈ¿¶Á¡ª
¡¡º£Ç¯1·î¡¢½µ´©¿·Ä¬¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²µ¿ÏÇÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï°ËÅì¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤¹¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·èÃÇ¤òÆóÅ¾»°Å¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡ÈÅÜ¤ê¤ÎÁÊ¤¨¡È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»ï¤¬1·î31Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯6·î¤ËÂçºå¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ËÅì¤«¤éÀ²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½à¶¯À©À¸òºá¡×¤ÇÈà¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢°ËÅì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤âÂçÍÉ¤ì¤Ë¡£4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¸¥¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ö°ËÅì¤òÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë¤«¡¢»Ä¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î23ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖFRIDAY DIGITAL¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÌÔÎõ¤ÊÅÜ¤ê¤ò´í×ü¤·¤¿JFA¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ°ËÅì¤òÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÄÎ±ÊóÆ»¤ÈÎ¥Ã¦ÊóÆ»¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤Î°ËÅì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥Ä¤¤¿®Íê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ø°ËÅì¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¤À¡ª¡Ù¤ÈºÇ¤â¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ç¡¢½ª»Ï¡¢¶¨²ñÂ¦¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø½ãÌé¤ÏÍºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤¼ÂåÉ½¤«¤éÎ¥Ã¦¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¡Ø¥Á¡¼¥à¤â½ãÌé¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¡ÈÑÍºá¡É¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¤¿°ËÅìËÜ¿Í¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¡¢¡È¤Ê¤¼°ËÅì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤È¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ËÅì¤Î·éÇò¤ò¿®¤¸¤Æ¶¨²ñ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ØÎÞ¤¬½Ð¤¿¡Ù¡Ø¿¹ÊÝ¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ä¤¤¡ª¡Ù¡ØÎ¢¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£ÈãÈ½¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ø¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¹³µÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Çµ¿ÏÇ¤ÎÃÊ³¬¤Ë²á¤®¤º¡¢¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¤ÎÂåÉ½ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦Í«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿°ËÅì¡££··î£²Æü¤ËÂçºåÉÜ·Ù¤Ë½÷ÀÂ¦¤È¤È¤â¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿°ËÅì¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢½÷ÀÂ¦¤Îµõµ¶¹ðÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁöÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò²¿ÅÙ¤âµß¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬°ËÅì¤ò»Ù¤¨¤ëÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÌÚÂ¼¿µ¸ã¡Ë