¡È¤Û¤ÜÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤ë¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª½÷Í¥¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¡¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡ÖÍÅÈþ¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Î¾×·â°áÁõ
7·î26Æü¡¢¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÈ¯»¶¤·¤¿¡£
Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¡¢²ÚÔú¤ÊÂÎ¤Ä¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤âÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¦¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÍÅÈþ¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Î¤³¤È¤À¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¸¤Ç¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤Î²ÚÔú¤µ¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤é¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤Ï¼¡²óºî¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¹õ±êÎµ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡¢tvN¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø»Õ¾¢¤Î²¸·Ã¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ø²¦²È¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¡Ù¡ØËâ½÷Êõ´Õ¡Á¥Û¥¸¥å¥ó¡¢¼ã¤Æü¤ÎÎø¡Á¡Ù¡Ø¼»ÅÊ¤Î²½¿È¡ÁÎø¤ÎÍò¤ÏÀÜ¶áÃæ¡ª¡Á¡Ù¡Ø¤½¤ÎÃË¤Îµ²±Ë¡¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±¤¸»ÒÌò½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëApink¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¤È¿Æ¤·¤¤Ãç¡£2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°ÎÂç¤ÊÍ¶ÏÇ¼Ô¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥¦¡¦¥É¥Õ¥¡¥ó¤È2ÅÙ¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Â¨ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤¿¡£