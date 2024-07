総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（6月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの6月の「食スケジュール」を大公開!

6/3 昼「ル・サロン・プリべ」(東京・神谷町)

レセプションで訪問。名パティシエ成田シェフの新店。フランス人の感覚で新しく食材を捉えた料理が面白い。

ル・サロン・プリべ

6/3 夜「虎景軒」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆ル・サロン・プリべ住所 : 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズガーデンプラザ A-2FTEL : 03-5422-1270

「ジャヌ東京」に開店した中国料理店。山口シェフの技が光る。

虎景軒

6/4 夜「富小路 やま岸 麻布台ヒルズ店」(東京・神谷町)

<店舗情報>◆虎景軒住所 : 東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京TEL : 050-1809-5550

本店は京都の有名割烹。凄みのある野菜料理を桃山時代の名陶器でいただく。

富小路 やま岸 麻布台ヒルズ店

6/5 夜「bb9」(兵庫)

<店舗情報>◆富小路 やま岸 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 1FTEL : 03-6452-8088

薪火ですべて仕上げる料理。豆、キャビア、肉が素晴らしい。

bb9

6/6 昼「丸萬」(兵庫)

<店舗情報>◆bb9住所 : 兵庫県神戸市中央区元町通3-14-5TEL : 050-3186-4889

町中華の老舗。

丸萬 出典:Ai Nishiumaさん

6/6 夜「瑠灯」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆丸萬住所 : 兵庫県神戸市中央区三宮町2-10-10TEL : 078-331-4019

そば居酒屋。

瑠灯 出典:miyu.miyu,さん

6/6 夜「すきやばし 次郎」(東京・銀座)

すきやばし 次郎 出典:choji1105さん

6/7 昼「むぎきり」(東京・一橋学園)

<店舗情報>◆瑠灯住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3F 横丁TEL : 03-6205-8553<店舗情報>◆すきやばし 次郎住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1FTEL : 03-3535-3600

うどん屋。

むぎきり

6/7 昼「手打うどん 福助」(東京・青梅街道)

<店舗情報>◆むぎきり住所 : 東京都小平市学園西町1-26-26TEL : 042-344-5151

「むぎきり」とともに、武蔵野うどんを代表する店。

手打うどん 福助

6/7 夜「TAPAS桜台」(東京・桜台)

<店舗情報>◆手打うどん 福助住所 : 東京都小平市小川町2-1307-20TEL : 042-403-1500

取材で訪問。地元人気の居酒屋。

TAPAS桜台 出典:ななぞぅさん

6/7 夜「Bar 木挽町」(東京・築地市場)

<店舗情報>◆TAPAS桜台住所 : 東京都練馬区桜台1-6-9TEL : 050-1808-2223

ヴィンテージウィスキーをそろえる名バー。

Bar 木挽町

6/7 夜「銀座鴨そば 九代目けいすけ 銀座店」(東京・東銀座)

<店舗情報>◆Bar 木挽町住所 : 東京都中央区銀座7-17-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

ラーメン屋。

銀座鴨そば 九代目けいすけ 銀座店 出典:グルメな英ちゃんさん

6/8 昼「炭火焼肉 希林」(愛知)

<店舗情報>◆銀座鴨そば 九代目けいすけ 銀座店住所 : 東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル 1FTEL : 03-6274-6655

安くてうまい焼肉の良店。

炭火焼肉 希林 写真:お店から

6/9 夜「NY BISTRO by NO CODE」(東京・大手町)

<店舗情報>◆炭火焼肉 希林住所 : 愛知県名古屋市東区泉1-17-15 T.Yビル 2FTEL : 050-5597-9476

「No Code」の米澤文雄シェフが新たに始めたビストロ。ハンバーガーが素晴らしい。

NY BISTRO by NO CODE

6/10 夜「La Brianza」(東京・六本木)

<店舗情報>◆NY BISTRO by NO CODE住所 : 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル 7FTEL : 03-4400-0198

イタリア料理の定番を出していただく。

La Brianza

6/11 昼「中国料理 仙ノ孫」(東京・西荻窪)

<店舗情報>◆La Brianza住所 : 東京都港区六本木6-12-3 六本木ヒルズけやき坂通り 六本木ヒルズレジデンスC棟 3FTEL : 03-6804-5719

麺飯会と称した炭水化物料理ばかりのコラボ会。

中国料理 仙ノ孫

6/11 夜「すぎ田」(東京・蔵前)

<店舗情報>◆中国料理 仙ノ孫住所 : 東京都杉並区西荻北4-4-2TEL : 03-3390-4808

ご存じ、とんかつ屋の名店。ポークソテーやオムレツもうまい。

すぎ田

6/12 昼「クリントン・ストリート・ベイキング・カンパニー 南青山店」(東京・表参道)

<店舗情報>◆すぎ田住所 : 東京都台東区寿3-8-3TEL : 03-3844-5529

アメリカから上陸したパンケーキが有名なカフェ。

クリントン・ストリート・ベイキング・カンパニー 南青山店 写真:お店から

6/12 夜「鎌倉 北じま」(神奈川)

<店舗情報>◆クリントン・ストリート・ベイキング・カンパニー 南青山店住所 : 東京都港区南青山5-17-1 YHT南青山ビル 1,2FTEL : 050-5456-2996

地元の野菜と魚を使って、比類なき料理を出す名割烹。

鎌倉 北じま

6/13 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆鎌倉 北じま住所 : 神奈川県鎌倉市大町4-3-18

月一の定例会。アイディアに富む料理が素晴らしい。

DepTH brianza

6/14 昼「馳走西健一」(静岡)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

「サスエ前田魚店」の魚を使った驚愕のフレンチ。

馳走西健一

6/14 夜「日本料理FUJI」(静岡)

<店舗情報>◆馳走西健一住所 : 静岡県焼津市西小川4-8-9TEL : 050-5589-3582

同じく「サスエ前田魚店」の魚を使った割烹。普段知らない魚の魅力を見いだす。

日本料理FUJI

月後半も食巡りが止まらない!

6/17 昼「軽井沢酵素風呂とタイ食堂。」(長野)

<店舗情報>◆日本料理FUJI住所 : 静岡県静岡市葵区栄町3-6TEL : 054-260-5166

パネーンカレーがうまい。

軽井沢酵素風呂とタイ食堂。

6/17 夜「はち巻岡田」(東京・銀座一丁目)

<店舗情報>◆軽井沢酵素風呂とタイ食堂。住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町泉の里1323-1073TEL : 0267-46-8029

江戸料理の老舗割烹。

6/18 昼「銀座 とんかつ 斉藤」(東京・東銀座)

<店舗情報>◆はち巻岡田住所 : 東京都中央区銀座3-7-21TEL : 03-3561-0357

新しくできたとんかつ屋。部位ごとに数種出すスタイル。

銀座 とんかつ 斉藤

6/18 夜「有いち」(東京・荻窪)

<店舗情報>◆銀座 とんかつ 斉藤住所 : 東京都中央区銀座7-14-14 銀座7ビル B1FTEL : 050-5593-3250

確かな技に裏打ちされた割烹。

有いち

6/19 夜「レンゲ」(東京・銀座)

<店舗情報>◆有いち住所 : 東京都杉並区上荻1-6-10TEL : 03-3392-4578

イベントで訪問。

レンゲ 出典:bottanさん

6/20 昼「鰻はし本」(東京・日本橋)

<店舗情報>◆レンゲ住所 : 東京都中央区銀座7-4-5 GINZA745ビル 9FTEL : 03-6228-5551

養鰻を指定して仕入れるうなぎの名店。

鰻はし本

6/21 昼「GOOD CHEESE GOOD PIZZA 自由が丘店」(東京)

<店舗情報>◆鰻はし本住所 : 東京都中央区日本橋3-3-3 いづみやビル 1FTEL : 050-5590-4605

チーズを自ら作っている。その作りたてのチーズがいただけ、それを使ったピザを出す。

GOOD CHEESE GOOD PIZZA 自由が丘店

6/21 夜「L’ETERRE」(東京・牛込神楽坂)

<店舗情報>◆GOOD CHEESE GOOD PIZZA 自由が丘店住所 : 東京都目黒区自由が丘2-17-8 カームヒルズ自由が丘 3FTEL : 050-5597-8605

パリにあるレストラン「ラルケスト」伊藤シェフの支店。伊藤シェフ来日ディナー。

L’ETERRE

6/23 昼「阿づ満や」(東京・阿佐ケ谷)

<店舗情報>◆L'ETERRE住所 : 東京都新宿区神楽坂3-6-53 とぎやレジデンス 2FTEL : 03-6388-1312

うなぎ屋。

阿づ満や

6/23 夜「SINAE」(大阪)

<店舗情報>◆阿づ満や住所 : 東京都杉並区阿佐谷北2-1-8TEL : 03-3338-5058

「SINAE」と割烹「伏見町 栫山」の肉を使ったコラボ会。

SINAE

6/24 朝「讃岐立食いうどん きりん屋 本町本店」(大阪)

<店舗情報>◆SINAE住所 : 大阪府大阪市中央区伏見町2-4-12TEL : 06-6201-6556

立ち食いうどん屋。讃岐うどんが素晴らしい。

讃岐立食いうどん きりん屋 本町本店

6/24 昼「コロンビア エイト 北浜本店」(大阪)

<店舗情報>◆讃岐立食いうどん きりん屋 本町本店住所 : 大阪府大阪市中央区平野町3-2-2TEL : 06-6227-8859

人気のカレー屋。ししとうをかじりながらカレーを食べると香りが増す不思議。

コロンビア エイト 北浜本店

6/24 昼「カカオティエゴカン 高麗橋本店」(大阪)

<店舗情報>◆コロンビア エイト 北浜本店住所 : 大阪府大阪市中央区道修町1-3-3 エビス道修町ビル2FTEL : 06-6203-7788

ショコラトリー。パフェやショコラサンドがおすすめ。

カカオティエゴカン 高麗橋本店

6/24 夜「シェ・イノ」(東京・京橋)

<店舗情報>◆カカオティエゴカン 高麗橋本店住所 : 大阪府大阪市中央区高麗橋2-6-9 1FTEL : 06-6227-8131

フレンチのエスプリを詰め込んだ王道フランス料理店。

シェ・イノ

6/25 夜「五月四日」(東京・用賀)

<店舗情報>◆シェ・イノ住所 : 東京都中央区京橋2-4-16 明治京橋ビル1FTEL : 03-3274-2020

赤坂「まるしげ 夢葉家」出身の店主による店。何を食べてもうまい!

五月四日

6/26 昼「ARBOL seiro」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆五月四日住所 : 東京都世田谷区用賀4-17-6 みづきビル 112TEL : 070-9140-4712

担々麺をいただく。

ARBOL seiro 出典:ドラノログさん

6/27 昼「ラ・メール」(高知)

<店舗情報>◆ARBOL seiro住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1虎ノ門ヒルズステーションタワー B2F T-MARKETTEL : 03-6206-1329

独創的なサンドイッチが数種いただける人気の喫茶店。

ラ・メール

6/27 夜「たに志」(高知)

<店舗情報>◆ラ・メール住所 : 高知県高知市帯屋町1-14-18TEL : 不明の為情報お待ちしております

高知の人気酒場。茶漬け、ニラ卵焼き、おにぎりなどがうまい。

たに志

6/27 夜「フランソワ」(高知)

<店舗情報>◆たに志住所 : 高知県高知市帯屋町1-9-19TEL : 088-824-2276

老舗のオーセンティックバー。

フランソワ 出典:yamani028さん

6/28 昼「三木ドゥーブル」(高知)

<店舗情報>◆フランソワ住所 : 高知県高知市追手筋1-9-4TEL : 088-873-0122

洋食の定番からフランス料理まで、何を頼んでもはずれがない。

6/28 昼「鰻屋 成八」(高知)

<店舗情報>◆三木ドゥーブル住所 : 高知県高知市帯屋町1-14-15TEL : 088-872-5002

関東風の焼きでうなぎを出す。天然物もある。

鰻屋 成八

6/28 夜「コバコ」(高知)

<店舗情報>◆鰻屋 成八住所 : 高知県高知市帯屋町2-2-20TEL : 088-855-7964

御主人一人でやられるうどん屋。いりこぶっかけが面白い。

コバコ

6/28 夜「創作中華と和食の 桜華」(高知)

<店舗情報>◆コバコ住所 : 高知県高岡郡四万十町本町2-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

中国人のご主人が腕を振るう店。回鍋肉も一味違う。

創作中華と和食の 桜華

6/28 夜「昭和ブギウギ食堂 のらくろ」(高知)

<店舗情報>◆創作中華と和食の 桜華住所 : 高知県高岡郡四万十町北琴平町2-7TEL : 不明の為情報お待ちしております

昭和ブギウギ酒場。地の魚の刺身がいただける。

昭和ブギウギ食堂 のらくろ 出典:レインマンさん

6/29 朝「珈琲館ひいらぎ」(高知)

<店舗情報>◆昭和ブギウギ食堂 のらくろ住所 : 高知県四万十市中村大橋通4-16TEL : 0880-35-0620

老舗喫茶店でモーニング。

珈琲館ひいらぎ

6/29 昼「うどん工房麦屋」(高知)

<店舗情報>◆珈琲館ひいらぎ住所 : 高知県四万十市中村天神橋40TEL : 0880-34-5853

うどん工場直営のうどん屋。

うどん工房麦屋

6/29 昼「スワロー」(高知)

<店舗情報>◆うどん工房麦屋住所 : 高知県四万十市佐岡541TEL : 0880-34-8031

地元に愛される老舗レストラン。和食、中華、洋食、寿司、何でもある。

スワロー

6/29 昼「将元・さぬきうどん」(高知)

<店舗情報>◆スワロー住所 : 高知県宿毛市平田町戸内1717-2TEL : 0880-66-0408

地元に根づいた店。元気なおばちゃんたちが優しい。

将元・さぬきうどん

6/29 夜「味劇場 ちか」(高知)

<店舗情報>◆将元・さぬきうどん住所 : 高知県宿毛市駅前町2-612TEL : 0880-63-3363

劇場風に作られた客席が面白い居酒屋。

2階席 出典:1223ふーちゃんさん

6/29 夜「掘食」(高知)

<店舗情報>◆味劇場 ちか住所 : 高知県四万十市中村新町1-39-2TEL : 0880-34-5041

新しい居酒屋だが、魚の質が極めて高く、洋風料理もおいしい。

掘食

6/29 夜「居酒屋 なかひら」(高知)

<店舗情報>◆掘食住所 : 高知県四万十市中村天神橋50TEL : 0880-34-9212

地元で一番人気の店。安倍夜郎の原作「深夜食堂」のモデルにご主人がなった。

居酒屋 なかひら

6/29 夜「cafe n2」(高知)

<店舗情報>◆居酒屋 なかひら住所 : 高知県四万十市中村天神橋34TEL : 0880-34-4077

カフェ。

cafe n2 出典:ab_nr_tripさん

6/29 夜「コの字サカバ mihoki」(高知)

<店舗情報>◆cafe n2住所 : 高知県四万十市中村天神橋39 Shimanto+Terrace はれのばTEL : 0880-34-9200

コースのみで、地元の優れた魚を出す。

コの字サカバ mihoki

6/29 夜「Bar Lapin de garenne」(高知)

<店舗情報>◆コの字サカバ mihoki住所 : 高知県四万十市中村天神橋39TEL : 0880-34-0444

希少な酒を数多くそろえるバー。

Bar Lapin de garenne 出典:おっさんのはじめの一歩さん

6/30 朝「タワンデーン」(高知)

<店舗情報>◆Bar Lapin de garenne住所 : 高知県四万十市中村大橋通3-16TEL : 0880-34-2227

タイ人のお母さんが作る本格タイ料理。地元の香草を使う。

タワンデーン

6/30 昼「中華そばKobi」(高知)

<店舗情報>◆タワンデーン住所 : 高知県幡多郡黒潮町伊田3 民宿たかはまTEL : 080-3161-8789

山の中にある店。オーソドックスな醤油ラーメンがピカイチ。

中華そばKobi

6/30 夜「一柳」(高知)

<店舗情報>◆中華そばKobi住所 : 高知県四万十市西土佐岩間305-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

ハムや羊のソーセージなど、シャルキュトリーもうまい店。

一柳

マッキー牧元さんの2024年6月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆一柳住所 : 高知県高知市はりまや町3-5-16 ROCOビル 1FTEL : 088-856-6335

食費はなんと「879,920円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

