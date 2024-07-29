¡Ú½ÀÆ»¡Û±Ê»³Îµ¼ùàÀ¤µª¤ÎÂç¸í¿³á¤Ç¡Ä¥¬¥ê¥´¥¹Â¦¤¬µÕ¥®¥ì¡ÖÈà¤é¤Ï²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò£¶£°¥¥íµé½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢±Ê»³Îµ¼ù¡Ê£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤òàÀ¤µª¤ÎÂç¸í¿³á¤ÇÇË¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¬¥ê¥´¥¹¡Ê£²£¹¡á¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ËÂ¦¤¬àµÕ¥®¥ìá¤È¤â¼è¤ì¤ëÌÔÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¹Ê¤áµ»¤ò¼õ¤±¤¿±Ê»³¤Ï¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌó£¶ÉÃ¤â¹Ê¤á¤é¤ìÂ³¤±¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤¤°ìËÜÉé¤±¡£ÆüËÜÂ¦¤¬ÌÔ¹³µÄ¤¹¤ëÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÏÌ´»¶¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ê¥´¥¹¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÊüÁ÷¶É¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê£³¡×¤Ï¥¬¥ê¥´¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹»á¤Î¼çÄ¥¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ë¥¤¥¹»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤éÈà¡Ê¥¬¥ê¥´¥¹¡Ë¤ËÉÔÌû²÷¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¡Ê¥¬¥ê¥´¥¹¡Ë¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤¿¤À¤±¤À¡£Èà¤é¡ÊÆüËÜÂ¦¡Ë¤Ï²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤â¤½¤â¸í¿³¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¹³µÄ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î»ÑÀª¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ë¥¤¥¹»á¤Ï¡ÖÉé¤±Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï°§»¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¥é¥ó¤Ï¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î±Ê»³¤ÎÂÖÅÙ¤âÌäÂê»ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öµ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤é¼«Æ°Åª¤ËÉé¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ê¥´¥¹Â¦¤Î³«¤Ä¾¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤½¤¦¤À¡£