RIZIN¤ÎÈþ¿Í¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ö»ä¤«¤é¤·¤¿¤éºÇ°¡Ä¡×¡¡²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¤Ë¶ì¸À¡ª¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡RIZIN¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÁóÀ¥¤¯¤ë¤ß¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¶RIZIN3¡×¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ê¿ËÜÏ¡¡Ê¹äµ£Ðò¡Ë¤¬Ä«ÁÒÌ¤Íè¡ÊJTT¡Ë¤Ë¾×·â¤Î1R138ÉÃTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿Ê¿ËÜ¤Ï¡¢¼Â¶·ÀÊ¤Ë¤¤¤¿RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¤Ë¼ó¤òÁß¤ÃÀÚ¤Ã¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤½¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²ÊÖ¤·¤¿Ê¿ËÜ¡£¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¤¯¤ë¤ß¤Î¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ°ì¿¨Â¨È¯¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¼Â¶·ÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤¯¤ë¤ß¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁóÀ¥¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¸¤Çµ¤Ê¬°¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤â¡Ö»ä¤«¤é¤·¤¿¤éºÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¶õµ¤¤¬½Å¤¿¤¤¤Î¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ä¤á¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬¼Â¶·ÀÊ¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ï2ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËè²ó¡¢»ä¤ËÈï³²¤¬Íè¤Æ¤ë¤Î¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤Î·ÈÂÓ¤Î²èÌÌ¤â¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡Ä»ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë°ðºÊ¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤òÄù¤á¤¿¡£