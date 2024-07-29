Ì±´Ö¤Î¥Ø¥ê¤¬ÄÆÍî¤·ÂçÇË¡¡µ¡ÂÎ¤Î¶á¤¯¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ
¡¡Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸á¸å¡¢ÌøÀî»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤Æ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÏÂçÇË¤·¡¢µ¡ÂÎ¼þÊÕ¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÃËÀ¡Ê50¡Ë¤ÈÀ°È÷»Î¤ÎÃËÀ¡Ê70¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ï¥¨¥¹¡¦¥¸¡¼¡¦¥·¡¼º´²ì¹Ò¶õ¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©¾å¶õ¤Ç¤ÎÍ·Í÷Èô¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æº´²ì¶õ¹Á¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏÄ´ºº´±2¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸á¸å¡¢ÌøÀî»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤Æ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÏÂçÇË¤·¡¢µ¡ÂÎ¼þÊÕ¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÃËÀ¡Ê50¡Ë¤ÈÀ°È÷»Î¤ÎÃËÀ¡Ê70¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ï¥¨¥¹¡¦¥¸¡¼¡¦¥·¡¼º´²ì¹Ò¶õ¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©¾å¶õ¤Ç¤ÎÍ·Í÷Èô¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æº´²ì¶õ¹Á¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏÄ´ºº´±2¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£