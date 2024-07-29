´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¤¹¤°º¬¸µ¡Ä¡È¥Ê¥¾¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±Ø¡É¡ÖÀôº´Ìî¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤ÀÊ¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¡£´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê´Ø¶õ¤¬³«¹Á¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ê¤É¥à¥À¤À¡¢ºî¤ë¤ª¥«¥Í¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢ÀÖ»ú¤ÎÊäÅ¶¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ìíî½¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û ´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¤¹¤°º¬¸µ¡Ä¡È¥Ê¥¾¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±Ø¡É¡ÖÀôº´Ìî¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢³«¹ÁÄ¾¸å¤Î´Ø¶õ¤ÏÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤â¤½¤ì¤Û¤ÉË§¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Âçºå¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é´Ø¶õ¤Ë¸þ¤«¤¦ÆÃµÞ¡Ö¤Ï¤ë¤«¡×¤ä¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤â¡¢±¿¹Ô³«»ÏÄ¾¸å¤Î¤´½Ëµ·¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¤ªµÒ¤Î¿ô¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âçºå¤Î¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃæ¿´Éô¤«¤é¶á¤¯¤Æ´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À°ËÃ°¶õ¹Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤¿³¤¤ËÉâ¤«¤Ö´Ø¶õ¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÊú¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ø¶õ¤¬¥à¥À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ²¡¹¤¿¤ëÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¥à¥ÀÏÀ¤¬Åª³°¤ì¡¢¤Ê¤É¤È¤¢¤²¤Ä¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤¢¤ë¡£´Ø¶õ¤Ï¡¢Âçºå»ÔÆîÉô¤Î³¤¤Î¾å¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¤ÐÀôº´Ìî»Ô¡¦ÀôÆî»Ô¡¦ÅÄ¿¬Ä®¤Î3»ÔÄ®¤Ë¸Ù¤¬¤ë¿Í¹©Åç¤Î¶õ¹Á¤À¡£º£²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´Ø¶õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îº¬¸µ¡£Æî³¤ÅÅ¼Ö¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤¬¶î¤±È´¤±¤ëÆî³¤ËÜÀþ¤ÈÆî³¤¶õ¹ÁÀþ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡¢Àôº´Ìî±Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¤¹¤°º¬¸µ¡Ä¡È¥Ê¥¾¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±Ø¡É¡ÖÀôº´Ìî¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡©
´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¤¹¤°º¬¸µ¡Ä¡È¥Ê¥¾¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±Ø¡É¡ÖÀôº´Ìî¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡Àôº´Ìî¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤³¤ìÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ§Èó¤Ï¤³¤³¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ÎÀôº´Ìî¤È¡¢´Ø¶õ¡Ê¤Îº¬¸µ¡Ë¤ÎÀôº´Ìî¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸Ä®¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Àôº´Ìî±Ø¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤ò´Þ¤á¤ÆÆî³¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬Ää¼Ö¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤Î°ìÉô¤Ïºæ¤â´ßÏÂÅÄ¤âÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Àôº´Ìî¤À¤±¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÄä¤Þ¤ë¡£ËÜÀþ¤È¶õ¹ÁÀþ¤ÎÊ¬´ô±Ø¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¡£¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀôº´Ìî¤È¤¤¤¦±Ø¡¢¤½¤·¤ÆÄ®¤¬¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æî³¤ÅÅ¼Ö¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¦¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤«¤éÀôº´Ìî±Ø¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¶¤Ã¤È30Ê¬¡£Æî³¤¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂçºå¤ÈÏÂ²Î»³¤ò·ë¤Ö¡Ö¥µ¥¶¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆÃµÞ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤ÏÁ´¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç±¿ÄÂ¤ÎÂ¾¤ËÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¶¥ó¡×¤Ï°ìÉô¤Î¤ß»ØÄêÀÊ¡£¤Ä¤Þ¤ê±¿ÄÂ¤À¤±¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ð¡ÁÀôº´Ìî´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸30Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢Æî³¤ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤ÆÀôº´Ìî±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡Ö¿·´´Àþ¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÈµðÂç¤Ê±Ø¡É
¡¡Àôº´Ìî±Ø¤Ï¡¢¹â²Í¤Î¼Â¤ËÂç¤¤Ê±Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡Ö¿·´´Àþ¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é°ì¤âÆó¤â¤Ê¤¯¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤À¡£»×¤¨¤Ð¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î±Ø¡¢¾ï³ê±Ø¤â¹â²Í¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê±Ø¤À¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î±Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤âÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â²Í¤Î¥Û¡¼¥à¤«¤é³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢¹â²Í²¼¤Î²þ»¥¤òÈ´¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹â²Í¤Î±Ø¼Ë¤Î¤¹¤°ÏÆ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ËÂç¤¤Ê¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â²Í¤È¥Ó¥ë¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥¹¥¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢±Ø¥Ó¥ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£ÆîÂ¦¤Î±ØÁ°¹¾ì¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃì¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥Ó¥ë¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¥Õ´Ø¶õÀôº´Ìî¡¢¤È¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤À¡£¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢Àôº´Ìî±ØÆîÂ¦¤Î±ØÁ°¹¾ì¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø¶õ¤Þ¤ÇÆî³¤ÅÅ¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤È¤¤¤¦Àôº´Ìî¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢µòÅÀ¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡±Ø¼Ë¤È¥Û¥Æ¥ë¤È¡¢¤½¤·¤Æ±ØÁ°¹¾ì¡£¤½¤ó¤Ê¤·¤Ä¤é¤¨¤ÎÀôº´Ìî±Ø¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÁ°¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°Æî¤Ë±ä¤Ó¤ëÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·Àè¤Ë¹Ô¤±¤Ð°åÎÅµ¡´Ø¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡£¤½¤Î¼þÊÕ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤Á¤é¤Û¤é¤ÈÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¹â²Í±Ø¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÂçºå¤ÈÏÂ²Î»³¤ò·ë¤Ö±Ø¡¦Àôº´Ìî¡×
¡¡¤È¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤ÈÀôº´Ìî±Ø¤Ï¼è¤êÎ©¤Æ¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶õ¹Á¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î©ÇÉ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â´Ø¶õ¤È¤Î¹Ô¤Íè¤Î¤É¤³¤«¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï1994Ç¯¤Ë³«¹Á¤·¤¿¡£ÆÃµÞ¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤È¡Ö¤Ï¤ë¤«¡×¤â´Ø¶õ³«¹Á¤ÈÆ±»þ¤Ë±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Àôº´Ìî±Ø¤ÏÂçºå¤ÈÏÂ²Î»³¤Î´Ö¤ÎÅÓÃæ±Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤é¡¢¶õ¹ÁÍ¢Á÷¤ÎÍ×¤Î±Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤ÀÀôº´Ìî±Ø¤ÏÃÏ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¹â²Í¹©»ö¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î·Á¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£ÃÏ¾å±Ø»þÂå¤Ë±ØÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ï¹â²Í²¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾¦¶È¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¹¾ì¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¡£Àôº´Ìî»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢´Ø¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àôº´Ìî¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡È¤³¤ÎÄ®¤ÎËÜ¼Á¡É
¡¡¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àôº´Ìî±Ø¤ÎÆîÂ¦¤Î±ØÁ°¹¾ì¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢¤¢¤¢¤³¤³¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àôº´Ìî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ®¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡Àôº´Ìî¤È¤¤¤¦Ä®¤ÎÂç¤¤Ê¸ÄÀ¤Ï¡¢ÆîÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£¹â²Í²¼¤òÈ´¤±¤ÆËÌÂ¦¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¹¾ì¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¹¾ì¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¾®¤µ¤Ê¸ø±à¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ð¥¹¤¬ÄäÎ±¤·¤ÆµÒ¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±ØÁ°¤«¤é¤¹¤°¤ËÀ¸³èÆ»Ï©¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±ØÁ°¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°ËÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤Ï¾¦Å¹³¹¤À¡£¸½ÂåÅª¤Ê¾¦Å¹³¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌÌ±Æ¤Î¾¦Å¹³¹¡£¤¹¤°¤Ë¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÉÜÆ»204¹æÀþ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÅÏ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤â±ØÁ°ÄÌ¤ê¤ÏÂ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¸Å¤á¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¸Å¤¤¶ä¹Ô¤Î·úÊª¤¬·ú¤Á¡¢¤½¤³¤«¤éÅì¤Ë¸þ¤«¤¦¾¦Å¹³¹¡£¤µ¤é¤ËËÌÂ¦¤ÎÏ©ÃÏ¤ÎÃæ¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÂçÀµ¡¢ÌÀ¼£¡¢¤¤¤ä¹¾¸Í¤ÎÀÎ¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤ÎËÌÂ¦¤Î°ì³Ñ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¯¥ë¥Þ1Âæ¤¬ÄÌ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ø¤ÈÆþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·úÊª¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊÏ©ÃÏ¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¸Å¤¤ÌÚÂ¤²È²°¤À¤¬¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¶õ¤ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¿¿·¤·¤¤¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¸Å¤¤ÌÚÂ¤¤Î¤Þ¤Þ¤Î·úÊª¤â¡¢¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«ÇÑ²°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê·úÊª¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸Å¤¤·úÊª¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤¬½¸¤Þ¤ëÏ©ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£Ì¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÉð²È²°Éß¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤Ê¤É¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤À¡£
¤º¤¤¤Ö¤ó²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤³¤Î°ìÂÓ¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤Î°ìÂÓ¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤ÎÄ®¾ì¡×¤È¤¤¤¦¤é¤·¤¤¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¿©Ìî²È¤È¤¤¤¦¾¦¿Í¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢³¤±è¤¤¤Î²öÁ¥¶È¤Ç±É¤¨¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¡£
¡¡¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢¹§»Ò±Û³¹Æ»¤È¤â¤¤¤¤¡¢¸Å¤¯¤ÏÂçºä¤Èµª½£¤ò·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¾¸Í¤ÎÀÎ¤«¤é³¹Æ»¤È³¤¤Î·ëÀáÅÀ¡¢Í×¤ÎÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¦¿Í¤«¤éµù»Õ¡¢ÇÀÌ±¤Þ¤Ç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ®¾ì¡×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤Î¡Ö¤µ¤ÎÄ®¾ì¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤ÎÄ®¾ì¤Ï¡¢µù»ÕÄ®¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ä®¾ì¤Ï³¤¤ÎºÝ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î³¤´ßÀþ¤¬¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
¡¡Æþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÃÏ¤òËÌ¤ËÈ´¤±¤Æ¤æ¤¯¤È¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ÇÏ©ÃÏ¤¬ÆÍÁ³¤ËÅÓÀÚ¤ì¤Æ»ë³¦¤¬³«¤±¤ë¡£¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ø¶õ¤ËÄÌ¤¸¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¤½¤Î¹â²Í²¼¤ÎÂçÄÌ¤ê¡£¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î±ü¤Ë¤Ï·ëº§¼°¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤¬¸«¤¨¡¢¼êÁ°¤Ë¤ÏÎÐÃÏ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢ÀÎ¤Î³¤´ßÀþ¤Î¶ÌÜ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¤Î°ÜÆ°¤ÎµòÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÀôº´Ìî¤Î´é¡É
¡¡¸Å¤¤Ä®¾ì¤È¿·¤·¤¤ËäÎ©ÃÏ¤Î¶ÌÜ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¸ø±à¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Î¶¹´Ö¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¸Å¤¤ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´¤È¤Ä®¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤Î¤«¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸Å¤¤ÌÚÂ¤²È²°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤¬¡¢¤³¤ÎÄ®¤ò¤¿¤Þ¤µ¤«Ë¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¤¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë±ÓÃ²¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¡£¶õ¹Á¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î±Ø¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î°ÜÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ä®¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¡áÁÍÆþ¾»»Ë
¡ÒÂçºåÉÜ¤Ç¡È¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂ¼¡É¡ÖÀéÁáÀÖºåÂ¼¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡©¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÁÍÆþ ¾»»Ë¡Ë