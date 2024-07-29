¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡ªÉé¤±¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë½÷»Ò´ÆÆÄ¤ÏPKÈ½Äê¤ËÉÔËþ¡Ö¿³È½¤Î¥ß¥¹¡×
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè2Àï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÈþÆî¤ÎPK¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÇÔÀïÇ»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·§Ã«¼Ó´õ¤ÎPK¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢19ºÐÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤¬¶Ã¤¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
🇫🇷#¥Ñ¥ê¸ÞÎØ‼️Â®Êó‼️
⚽#¥µ¥Ã¥«¡¼ ½÷»ÒÍ½Áª¥ê¡¼¥°#¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó🇯🇵¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¸åÈ¾¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤ÎPK¤Èµ»¤¢¤ê¥ß¥É¥ëÃÆ¤Ç·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¡ª
✅¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é👉https://t.co/kprHcr22V3#¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¶¥µ»¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¸«Æ¨¤·¤ò #TVer ¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¡ª pic.twitter.com/VZsOOVovHW
— TVer_Sports🏃¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Û¤ÜÁ´¶¥µ»ÇÛ¿®7/24¡Á🏅 (@TVer_Sports) July 28, 2024
2²óÌÜ¤ÎPK¤ÏÃ«Àî¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¥Ö¥é¥¸¥ëÁª¼ê¤¬¼ê¤Ç»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦È½Äê¡£
¡ØGlobo¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢PKÈ½Äê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿³È½¤ÎPK¤ò¤á¤°¤ë¥ß¥¹¤¬»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÍ×µá¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£Æü¤Ï°ã¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÏÓ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
²¤½£¤Ç¡ÖºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×5¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à
¤Ê¤ª¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¾¡ÅÀ6¡¢ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¾¡ÅÀ3¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¾¡ÅÀ0¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò¤«¤±¤Æ¡¢31Æü¤Ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤ÎºÇ½ªÀá¤òÀï¤¦¡£