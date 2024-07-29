Çã¤¤Êª¥«¥´¤Ëà¾¡¼ê¤ËáÆþ¤Ã¤Æ¤¿¥â¥Î¤Ë12Ëü¿Í¤¬ÌåÀä¡¡Çã¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É...¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÖÉÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¼êÀö¤¤¤·¤Æ¤ë´Ö¤ËÇã¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ê¤¤¤â¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤ë...¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷momonosekaiii¤µ¤ó¤¬2024Ç¯7·î21Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¡£
Çã¤¤Êª¥«¥´¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1É¤¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡£
¡Ö»ä¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤«¤´¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÀâÆÀÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ô¤¤¼ç¡¦¡÷momonosekaiii¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¼Æ¸¤¤Î¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡£Èæ³ÓÅª¶¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ê5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤À¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¡÷momonosekaiii¤µ¤ó¤¬¼êÀö¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤¬¥È¥³¥È¥³Êâ¤¤Ê¤¬¤éÇã¤¤Êª¥«¥´¤Ë¥¤¥ó¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤ºÆÀ°Õ¤²¤Ê¤¹¤Þ¤·´é¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Ç¤Î¤è¤¦¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡÷momonosekaiii¤µ¤ó¡Ë
¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤"¹ØÆþÉÊ"¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï12Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê26ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÉ¤¤ÉÊÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÖÉÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ë¤ä¤Ä¡×
¤³¤ì¤À¤±µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡©¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë