¡Ö·»¤Ï¼êÜØÃÆ¤Ç»¦¤µ¤ì¤¿¡×¡¡ÍèÆü¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ¤ÇÁÊ¤¨¤¿ºÇÁ°Àþ¤Î´íµ¡
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¡¢¿¯¹¶¤«¤é2Ç¯È¾¶á¤¯·Ð²á¤·¤¿º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ï7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ò´öÅÙ¤â¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·ãÀïÃÏ¤ÎÆîÉô¥ß¥³¥é¥¤¥¦»Ô¤Ë¤Ï7·î19Æü¤Ë¤â½»Âð³¹¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ìÂ¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡7·î20Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÇ¤Ì³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¶¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥Ð¡¼¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬ÍèÆü¡£È¿Àï¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿31Ëç¡Û¼êºî¤ê¥¯¥ì¡¼¥×¤òÇä¤ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈþ¿Í¡×¡¡Ì±Â²°áÁõ¤ò»×¤ï¤»¤ë»É½«¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç
ºÇÁ°Àþ¤ÎÅÚ¹è¤ÎÃæ¤Ç
¡¡¤½¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²ó¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£Ëè½µËö¤Î¤è¤¦¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥§¥¹¤È»÷¤¿É÷·Ê¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ê¥¶¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬Êü¤Ã¤¿Âè°ìÀ¼¤Ï¡¢¤ªº×¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÊì¹ñ¤Î²»³Ú¤ä¿©»ö¤Ê¤É¡¢º£Æü¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï³Ú¤·¤¤¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ã¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¶¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÇú·â¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ë¡£°ì²È¤Ç¥¡¼¥¦¹Ù³°¤ËÆ¨¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥í¥·¥¢Ê¼¤ËÀêµò¤µ¤ì¡¢»ÄµÔ¤Ê¹Ô°Ù¤¬²£¹Ô¤¹¤ë³¹¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÊ¼»Î¤È¤Ê¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿·»¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éð´ï¤ò¼è¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¸À¤¦¡£
¡¡¿¯¹¶¤«¤é3¥«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿2022Ç¯5·î¡¢·»Äï¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÎÅÚ¹è¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¥í¥·¥¢Ê¼¤Ë°Ï¤Þ¤ìËÍ¤Ï¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤È³Ð¸ç¤·¤¿¡£ÉÝ¤¬¤ëËÍ¤Ë¡¢·»¤Ï¡Ø¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡£²¶¤¬¤ªÁ°¤ò¼é¤ë¡Ù¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬·»¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¤ËÅ¨¤Î¼êÜØÃÆ¤ò¼õ¤±¡¢33ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥¶¡¼¥ë¤µ¤ó¼«¿È¤âÀïÆ®Ãæ¤Ë¶»¤Ë½ÆÃÆ¤ò¼õ¤±¤ÆÀïÀþ¤«¤éÎ¥Ã¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÏËèÆüË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¦20¡Á30Âå¡£Ì¤Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤ÎÌ¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢·»¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÓÃæ¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤òSP¤¬¼è¤ê°Ï¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥»¥ë¥®¡¼¡¦¥³¥ë¥¹¥ó¥¹¥¡¼ÃóÆü¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È¡Ê61¡Ë¤È¡¢¥ª¥Ç¡¼¥µ½Ð¿È¤Î¿ÆÂ²¤ò»ý¤Ä¥é¡¼¥à¡¦¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÃóÆüÊÆ¹ñÂç»È¡Ê64¡Ë¡£Æó¿Í¤Ï¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î»×¤¤¤âÀÚ¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀïÁè¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇÀ¾ì¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤àÀ¸³è¤â¼º¤ï¤ì¤¿¡£¥Ö¥É¥¦ÇÀ²È¤ÏµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
»£±Æ¡¦À¾Â¼½ã
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯8·î1Æü¹æ ·ÇºÜ