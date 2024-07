吉田優利、かわいすぎる“浴衣姿”を披露！ファンからコメント殺到

プロゴルファーの吉田優利がInstagramを更新。シアトルと浅草でのオフショットを公開しました。

「次は何にしようかな…?」吉田プロがスターバックス1号店を訪問

吉田プロは「Seattle The first Starbucks & Reserve Roastery! It was awesome(シアトル! 1号店のスターバックス&リザーブロースタリー! 最高でした)」とコメント。シアトルといえば、スターバックス発祥の地。どうやら1号店と全世界に6つしかない特別な店舗「リザーブロースタリー」を訪問したようです。

また「Actually I always order Earl Gray tea latte but I ordered chai tea latte and strawberry açai lemonade(いつもアールグレイティーラテを注文するのですが、チャイティーラテとストロベリーアサイーレモネードを注文しました)」と綴った吉田プロ。写真では店内でマグカップに入ったラテとクロワッサンを前に笑顔を見せている姿や、レモネードを片手に街を歩く姿などが公開されています。

最後に「What should I try next…?(次は何にしようかな…?)」と記し、次回の訪問を待ちわびる文章を添えて投稿を締めくくった吉田プロ。試合の合間のオフを十分満喫したようです。

吉田プロ、艶やかな着物姿を披露するも「悩んでいます…」

別の投稿では「Traditional Japanese YUKATA(日本の伝統的な浴衣)」「I went to Asakusa with my bestie(親友と浅草に行ってきました)」とコメントして、浴衣姿の写真を投稿。

浅草寺で浴衣を着こなしている吉田プロは可憐で艶やか。ですが、それゆえの悩みもあるようで「There are sooo many wonderful photos and I’m on the fence which ones to upload…(素晴らしい写真がたくさんあり、どれをアップロードしようか悩んでいます…)」と告白しました。

浴衣姿が映えるこの投稿には3万件を超える「いいね!」が寄せられ、大きな注目が集まりました。

