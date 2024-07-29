2ºÐÃË¤Î»Ò¤¬¡Ø°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¡Ùµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡¡½÷À¤«¤é¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤ÈÄÌÊó¡¡ÌµÍý¿´Ãæ¿Þ¤Ã¤¿¤«¡¡Ê¼¸Ë¡¦°ËÃ°»Ô
¡¡Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÈÊì¿Æ¤¬°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡28Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢°ËÃ°»Ô¹ãÃÓ¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç30ºÐ¤Î½÷À¤«¤é¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¡¢½÷À¤Î2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡¢½÷À¤ÏÉÕ¶á¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î²£¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î½÷À¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Å¹°÷¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÊì¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ÈÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÚÇº¤ß¤¬¤¢¤ëÊý¡¦º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡Û
¡¡¤â¤·¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯ÁêÃÌÅý°ì¥À¥¤¥ä¥ë¡§0570-064-556
¡¡Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿½êºßÃÏ¤Î¸øÅª¤ÊÁêÃÌµ¡´Ø¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÍËÆü¡¦»þ´Ö¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¡§0570-783-556¡Ê¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å10»þ¡Ë¡¢0120-783-556¡Ê¸á¸å4»þ¡Á¸á¸å9»þ¡¦Ëè·î10Æü¤Ï¸áÁ°8»þ¡ÁÍâÆü¸áÁ°8»þ¡Ë
¡¡¢§¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥ó¡§0120-99-7777¡ÊËèÆü¤´¤´4»þ¡Á¤´¤´9»þ¡Ë
¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥ó¤Ï18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤«¤±¤ë¤Ç¤ó¤ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¼«»¦ÂÐºö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÁêÃÌÊýË¡¤äÁë¸ý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤¿ÁêÃÌÁë¸ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£