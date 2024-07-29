²Ö²ÐÀ¸Ãæ·Ñ½é»Ê²ñ¡¦¥Æ¥ìÅìÃæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡¢Íá°á»Ñ¤òÈäÏª¡¡Èþ¤¦¤Ê¤¸¸«¤»¤ë¸å¤í»Ñ¤â
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÃæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×À¸Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Íá°á»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Ãæ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡¡¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ2024¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»Ê²ñ¤Ï½ë¤µ¤È¶ÛÄ¥¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â°ú¤¯¤¯¤é¤¤¤Î´À¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡¡¤Ç¤â¤½¤Î½ë¤µ¤âÍë±«¤â¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â³§¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¤Î¤¢¤Î·Ê¿§¤ÏÂ¿Ê¬¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡ª¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Î²Ö²Ð¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇòÃÏ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Íá°á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖÍá°á¥Ø¥¢¡¢¤¤ì¤¤¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¡¢¸å¤í»Ñ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤Ç¤¦¤Ê¤¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃæ¸¶¤µ¤óÍá°á¡¢ºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÍá°á»Ñ¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍá°á»÷¹ç¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£