ÆüËÜ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤Ë¶ì¸À ¡ÈÈ½ÄêÌäÂê¡É¤Ë¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¼áÌÀ¡ÖÉé¤±Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¶¥µ»¸å¤ËÂ·¤Ã¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë²¼¤²¡¢É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¡Ê±¦¡Ë¤È±Ê»³¡Êº¸¡Ë¡£(C)Getty Images
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÂçÉñÂæ¤Çµ¯¤¤¿¡ÈÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö7·î27Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤Î»î¹ç¤¬¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤Ç½é½Ð¾ì¤Î±Ê»³Îµ¼ù¤Ï¡¢Æ±4°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¡ÖÊÒ¼ê¹Ê¤á¡×¤Ç°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖÂÔ¤Æ¤ÏÁû²»¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×½ÀÆ»60¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ë¡¡¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤¬È½ÄêÌäÂê¤Çü¥ÊÛÌÀü¥¤â¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·èÃå¤Î¡È»ÅÊý¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¡¢¿²µ»¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿±Ê»³¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¼ç¿³¤Î¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤Î¹ç¿Þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»î¹çÃæÃÇ¤¹¤ë¤ÈÃ¦ÎÏ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÁû²»¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤Ï¹Ê¤áµ»¤ò6ÉÃ¤Û¤É·ÑÂ³¤¹¤ë¡£´°Á´¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÄù¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿±Ê»³¤Ï¼º¿À¡£¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¼ç¿³¤Ï¡Ö¹Ê¤áµ»¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë°ìËÜ¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æ°ìËÜ¤ò¥³¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤±Ê»³¤Ï¡¢¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤Î°®¼ê¤âµñ¤ó¤ÇÌÔ¹³µÄ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó±þ±çÃÄ¤Ë¤è¤ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹ß¤êÃí¤°¤Ê¤«¡¢¾ö¤Î¾å¤ÇÌó3Ê¬´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢SNS¤Ç¤Ï¼ç¿³¡¢¤µ¤é¤Ë¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¡£ÆüËÜ¤«¤é¤âÈóÆñ¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡ØRMC Sports¡Ù¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤Î²¼¤Ë¡ÖÆóÅÙ¤ÈÆüËÜ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈðëîÃæ½ý¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¡£¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¶¼¤·¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ËÈðëîÃæ½ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹»á¤Ï¡Ö¤½¤³¡ÊSNS¡Ë¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¾ï¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤Æ±Ê»³¤È¤Î¾¡Éé¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÑ¤À¤Ã¤Æ¡© ¤Ê¤é¤Ê¤¼Èà¤Ï»î¹ç¸å¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡©Éé¤±Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¤Ï¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¤À¤±¤À¡×
¡¡É½¾´¼°¤Ç¤Ï±Ê»³¤ÈÆ±¤¸ÃÊ¤Ë¾å¤Ã¤¿¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÇÈÌæ¤Ï¹¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤Ê¤ó¤È¤â¸åÌ£¤Î°¤¤·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]