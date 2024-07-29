¡ÖRIZIN¡×°ËÂôÀ±²Ö¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¥á¥À¥ë1¹æ¡¢²Æ¼ÂÀèÇÚ¡È¶â¡É»É·ã¡¡ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î³ÊÆ®²È¤Ë¡×
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê31¡Ë¤ËÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Åìµþ³Ø·ÝÂç½ÀÆ»Éô¤Î¸åÇÚ¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖRIZIN¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¤Î°ËÂôÀ±²Ö¡Ê26¡Ë¤¬ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤¬¸ÞÎØ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢¿¼Ìë1»þ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£±Ô¤¤ÇÃÅê¤²¤È¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¿²µ»¤Ç³ÑÅÄ¤Ï·è¾¡¤òÀ©¤·¤¿¡£°ËÂô¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡È¤¦¤ï¡¼¡ª¡É¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Ç²Æ¼ÂÀèÇÚ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤½ÀÆ»¡£³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³¡£Áá¸ý¤ÇÏÃ¤¹¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÆÃ¤ËÀÚ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÇÃÅê¤²¡£°ËÂô¼«¿È¤â²¿ÅÙ¤â³Ý¤±¤é¤ì¤¿µ»¤Ç¡Ö²Æ¼ÂÀèÇÚ¤ÎÇÃÅê¤²¤ÏËÜÅö¤Ë´ñÎï¤ÇÂç¹¥¤¡£Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é´¶Æ°¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£³ÑÅÄ¤ÎÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬·Ù²ü¤·ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡ÖÂÐºö¤µ¤ì¤ì¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢µ»¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¡£½ÀÆ»Éô¤ÎÎý½¬¤Ç½é¤á¤ÆÁÈ¤ß¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î³ÑÅÄ¤¬¾Ã¤¨¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÇÃÅê¤²¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤¿¸å¤â¤Ê¤ó¤È¤«ÂÑ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÓ½½»ú¸Ç¤á¡£¡Ö¤¦¤ïÂ®¤Ã¡ª¤Ê¤ó¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¤Ã¤Æ¶Ã¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¿²µ»¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÆÃ·±¡£º£¤ä¿²µ»¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢2020Ç¯10·î¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é13ÀïÌµÇÔ¤ò¸Ø¤ë³èÌö¡£RIZIN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¡¢DEEP¡¡JEWELS¥¹¥È¥í¡¼µé¡¢¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¤È¤·¤Æ3ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¿²µ»¤Î¸¶ÅÀ¤Ï²Æ¼ÂÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢³ÑÅÄ¤¬Îý½¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¿©»ö¤Ë¤â¹Ô¤¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤ÏÄ¹»þ´Ö´é¿§¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¼ò¹ë¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤âÆ´¤ì¡×¤È¸ø»ä¤ÇÂº·É¤¹¤ë¡£
¡¡ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ÞÎØ¤Ç±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤â¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£À¤³¦°ì¤Î³ÊÆ®²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç°ËÂô¤âÀï¤¤Â³¤±¤ë¡£¡Ê¾®ÅÄÀÚ¡¡ÍÕ·î¡Ë
¡¡¡þ°ËÂô¡¡À±²Ö¡Ê¤¤¤¶¤ï¡¦¤»¤¤¤«¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë½ÀÆ»¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñÃæ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡¢ºî¿·³Ø±¡¹â2Ç¯¤Î»þ¤Ë½ÀÆ»¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤3°Ì¡¢Á´ÆüËÜ½÷»ÒÁêËÐÁª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¡£23Ç¯3·î¤ËÅìµþ³Ø·ÝÂç¶µ¿¦Âç³Ø±¡½¤Î»¡£Æ±·î¡¢¸µDEEP¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¡¦CORO¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë60¡£