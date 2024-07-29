¡Ú¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡Û14ºÐ¡¦µÈÂôÎø¤¬¶â¡¡Éã¡¦¸ù¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Æ¤¿¤è¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ê£²£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¹¾ì¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£±£´ºÐ¤ÎµÈÂôÎø¡Ê£Á£Ã£Ô¡¡£Ó£Â¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡Ë¤Ï¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤±éµ»¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ò£±°Ì¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢·è¾¡¤Ï£´£µÉÃ´Ö¤Ç¼«Í³¤Ëµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡Ö¥é¥ó¡×¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£°ìÈ¯µ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï£´ËÜÌÜ¤Ë£¹£¶¡¦£´£¹ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¹ç·×£²£·£²¡¦£·£µÅÀ¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÀ¾Ìð³ñ¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ë¤ËÂ³¤¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆüËÜÀª¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇºÇ¹â¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉÔ°Â¤È¤«¶ÛÄ¥¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿µ»¤ò·è¤á¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÞÎØ¤ÏÊÌ¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥á¥À¥ë¤Ï¡Ë½Å¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î¶ÛÄ¥¤È¤«¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤òº£¸å¤ÎÂç²ñ¤ä¼¡¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¤È¤«¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿Éã¡¦¸ù¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ñ¥ê¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Æ¤¿¤è¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿µÈÂô¡£¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ¤ÇÂç¤¤Ê·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£