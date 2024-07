【特別編】7月29日 公開

講談社は7月29日、マンガ「だれでも抱けるキミが好き」特別編「童貞とヤリマン」をヤンマガWebなどで公開した。

特別編「童貞とヤリマン」ではゴトーからみたアガワさんの姿と、アガワさんが疲れたり体調を崩している本当の理由がそれぞれの目線で描かれる。

なお7月29日現在、ヤンマガWebでは36話と37話の無料公開が行なわれている。

【最新話】

特別編「童貞とヤリマン」のページ

【無料公開】

第37話「もう引っかけたの?」のページ

第36話「小学生ぶりだね」のページ

【あらすじ】

童貞高校生のゴトウが好きになったのはセックス大好きなギャル・アガワさん。ある日の放課後、彼女が同級生とセックスしているところを見てしまって──。

