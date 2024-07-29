１９３２年：慶尚北道地方で気温４１〜４２度の酷暑を記録、５人死亡



１９４８年：ロンドン五輪に韓国代表が初出場



１９６０年：第５代総選挙



１９６６年：第２次経済開発５カ年計画を発表



１９８３年：人口が４０００万人突破、人口密度は世界３位



２０００年：第１回南北閣僚級会談に出席するため、全今振（チョン・グムジン）内閣責任参事を団長とする北朝鮮代表団がソウル入り



２００２年：仏教指導者の法輪和尚がアジアのノーベル賞と呼ばれるマグサイサイ賞受賞



２００８年：米国産の骨なし牛肉、４年７カ月ぶりに国内搬入

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