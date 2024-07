RIIZE、日本1stシングル「Lucky」デジタル配信開始！タイトル曲のMVも公開

7月29日(月)0時、RIIZEの日本1stシングル「Lucky」のデジタル配信がスタートした。今作は「“幸運(Lucky)”は、“It's up to us”=僕ら次第!」というメッセージが込められているタイトル曲の「Lucky」、楽しげな笑い声と話し声から始まるカップリング曲の「Be My Next」、そしてテレビ朝日系土曜ナイトドラマ「顔に泥を塗る」主題歌として書き下ろされた「Same Key」の3曲入り。

配信と同時に「Lucky」のミュージックビデオも公開された。現実とゲームの中の世界を行き来しながら、“幸運(Lucky)”を追いかける映像となっている。今作は幸運の印である四葉のクローバーが今作のモチーフとなっており「♪So lucky lucky」のフレーズに合わせて両手で作ったピースを合わせて四葉のクローバーの形を表現する振り付けや、ウンソク考案の独創的なニックネームを背負って戦闘能力が高そうなメンバーがゲームのキャラクターのように登場するなど、遊び心溢れるミュージックビデオとなっている。

日本1stシングル「Lucky」

7月29日(月)0時デジタル配信開始

