ONE N′ ONLY、通算3枚目のEP『Fiesta』のリリースを『めざましライブ』でサプライズ発表

■「この日のためにとっておきました!」「やっと言えたね」

南米を中心に海外でも高い人気を集め、2023年には南米3都市を巡るラテンワンマンツアーを成功させた、注目の6人組ダンス&ボーカルグループ、ONE N’ ONLY(ワンエンオンリー)が、新譜6曲を詰め込んだグループ3枚目となるEP『Fiesta』(フィエスタ)を10月2日に発売することを発表した。

この3rd EP『Fiesta』のリリースは、7月28日に東京・お台場にて行われた『お台場冒険王2024~人気者にアイ♡LAND~めざましライブ』にて、会場に集まったSWAG(ONE N’ ONLYのファンネーム)に向けてサプライズで発表された。

『めざましライブ』ではONE N’ ONLYと熱い夏を過ごそうと会場に集まった超満員のSWAGたちの期待に応えるべく、ラテン調の激しく情熱溢れる楽曲「DOMINO」などを含む全8曲を披露。

MCでは、HAYATOから「めざましライブなので、目が覚めるようなお知らせをもってきました! 僕たちONE N’ ONLY、10月にEPリリースします!!」とEPのリリースが決定したことを観客に伝えると大きな歓声があがり、「この日のためにとっておきました!」「やっと言えたね」と、メンバーも喜ぶSWAGを目にしてより気合が入った様子に。

さらに、この日が久しぶりにSWAGと過ごす時間になったONE N’ ONLY、HAYATOから「このめざましライブを皮切りに僕たちの夏がスタートして、FCツアー、そして秋ツアーも待っていますし、このEPのリリース、そしてリリースイベントで、今年もまだまだ止まらないワンエンをみせていきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします!」と改めて呼びかけると、早くもファンはリリースを待ちきれない様子だった。

ライブ終盤には「EVOL」でメンバーそれぞれが水鉄砲を手に客席へ。大熱狂の客席に向かって水鉄砲を打ち上げるなど、夏らしさ満点のステージを届けた。

今回発表になったEPの表題曲「Fiesta」は、スペイン語で祝祭・パーティという意味の単語。9月から始まる秋ツアーのタイトルにもなっている、”お祭りのように盛り上がれる”爆上げソングだ。サンバ/カーニバルを取り入れた躍動感溢れるリズムが特徴で、現在のライブ定番楽曲「EVOL」に続く、ONE N’ ONLYの象徴的楽曲になること間違いなしの。”JK-POP”と”Latin Music”を融合した、唯一無二の音楽スタイル”Jatin Pop”へと進化したワンエンの現地点を表現する一曲となっている。

その他、EPの収録曲には、4月27日に、パシフィコ横浜 国立大ホールにて行われた『ONE N’ SWAG ~All out~』のオープニング曲として披露され、メンバーTETTAの初主演映画『100秒の拳王 -ケンカバトルロワイアル-』の挿入歌にもなっている「Fight or Die」、同じく同公演で初披露されたRap組3人(HAYATO、KENSHIN、NAOYA)による「ALL OUT」の他、『Fiesta』のタイトルどおり、様々なジャンルの楽曲を取り入れ、今のワンエンのライブを象徴するような”お祭り騒ぎなEP”となっている。

初回限定盤には、4月27日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて行われた『ONE N’ SWAG ~All out~』の模様を収録したBlu-rayに加え、ライブフォトを含む、60ページにもおよぶ豪華ブックレットを収録。まさしくファン必見の内容だ。

さらにリリースを記念して、兵庫県、大阪府、愛知県、埼玉県、神奈川県の全5ヵ所でリリースイベントを開催することも発表。詳細は後日発表となるが、こちらも要チェックだ。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

EP『Fiesta』

EP『Fiesta』の詳細はこちら

https://one-n-only.jp/news/news30371/

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp