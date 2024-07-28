¡ÖºÇ¹â¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×ÇðÌÚÍ³µª¤¬±ð¤ä¤«Íá°á»Ñ¤ÇÀä·Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¾åÉÊ¡×¡ÖÁ°È±Ê¬¤±ÌÜ¤¢¤ê¤Ê¤Î¿·Á¯¡×
¡¡¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤ÎÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ2024¡¡Ãæ·ÑÀè¤«¤é¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¿å¿§¤ÎÍá°á»Ñ¤Ç¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë1Ëç¡£¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹±Û¤·²Ö²Ð&¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¤²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾åÉÊ¤ÊÍá°á¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÁ°È±Ê¬¤±ÌÜ¤¢¤ê¤Ê¤Î¿·Á¯¡×¡ÖºÇ¹â¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£