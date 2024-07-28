阿部詩が2回戦敗退の波乱 五輪連覇ならず 柔道女子52キロ級
【AFP＝時事】パリ五輪は28日、柔道女子52キロ級が行われ、連覇を狙った阿部詩（Uta Abe）が2回戦で敗退する波乱があった。
世界選手権を4度制している阿部は今大会の優勝候補に挙げられていたが、ウズベキスタンのディヨラ・ケルディヨロワ（Diyora Keldiyorova）に一本負けを喫し、試合後には涙を流した。
同日には前回の東京五輪で同時優勝した兄の阿部一二三（Hifumi Abe）も男子66キロ級に出場する。
【翻訳編集】AFPBB News
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同日には前回の東京五輪で同時優勝した兄の阿部一二三（Hifumi Abe）も男子66キロ級に出場する。
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