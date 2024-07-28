中国湖南省の山崩れ、死者１５人に

28日、湖南省衡陽市寿岳郷岳林村で捜索・救助活動に当たる救助隊員。（衡陽＝新華社配信）

【新華社衡陽7月28日】中国湖南省衡陽市寿岳郷岳林村で28日午前8時ごろ起きた土石流による山崩れは、これまでに15人が死亡、6人が負傷した。同省応急指揮センター（対策本部）が明らかにした。

災害発生後、消防や警察など300人余りが捜索・救助活動に当たった。現場の救援活動は既に完了し、負傷者は病院で治療を受けている。

中国湖南省の山崩れ、死者１５人に

28日、湖南省衡陽市の南華大学付属第二医院で負傷者を治療する医師。（衡陽＝新華社配信）

中国湖南省の山崩れ、死者１５人に

28日、湖南省衡陽市寿岳郷岳林村で捜索・救助活動に当たる消防隊員。（衡陽＝新華社配信）

中国湖南省の山崩れ、死者１５人に

28日、湖南省衡陽市寿岳郷岳林村の山崩れ現場で作業に当たる重機。（衡陽＝新華社記者/陳振海）

中国湖南省の山崩れ、死者１５人に

28日、湖南省衡陽市寿岳郷岳林村の山崩れ現場。（ドローンから、衡陽＝新華社記者/陳振海）

中国湖南省の山崩れ、死者１５人に

28日、湖南省衡陽市寿岳郷岳林村の山崩れ現場で作業に当たる重機。（衡陽＝新華社記者/陳振海）

中国湖南省の山崩れ、死者１５人に

28日、湖南省衡陽市寿岳郷岳林村の山崩れ現場。（ドローンから、衡陽＝新華社記者/陳振海）

中国湖南省の山崩れ、死者１５人に

28日、湖南省衡陽市寿岳郷岳林村の山崩れ現場。（ドローンから、衡陽＝新華社記者/陳振海）