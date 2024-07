■⾳楽とテクノロジーの融合を掲げたフェス

【モデルプレス=2024/07/28】7月27日・28日に東京都お台場の特設会場にて新時代の⾳楽フェス「XD World Music Festival」(以下、XD)が開催された。初日にあたる27日、⽇本国内外の豪華アーティストやDJがパフォーマンスし、観客を熱狂の渦に巻き込んだ。盛り上がりを見せたステージの様子をお届けする。今回初開催となるXDは「⽇本の祭りをアップデートする」「フェスを通して繋がる」「共に創造する」「祝福する」ことをコンセプトとし、⾳楽とテクノロジーの融合を掲げる新時代の⾳楽フェス。会場には鳥居や櫓が設営され、どこか懐かしい日本の夏祭りの情緒を残しながらも、テクノロジーを駆使した演出で新時代を感じさせた。水かけエリアもあり、水を掛け合いながら夏を感じる参加者もいた。

■会場がダンスフロアに...DJ SHUZO&YAMATOが魅せる

■PSYCHIC FEVERは大人気「Just Like Dat」披露

■最高潮の盛り上がり!ELLY/CrazyBoyのパフォーマンスで大きな歓声

◆開催概要

初日は昼過ぎから夜にかけて、NAKKID、LUN8、Aile The Shota、TSUBAKILL、WATWING、DJ SHUZO&YAMATO、AT AREA (BOYCOLD/GEMINI/MIRANI/BLASE/DJ POOL)、HyunA、KID PHENOMENON、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE、ELLY/CrazyBoy (三代目 J SOUL BROTHERS) with FRIENDSがパフォーマンス。最高気温35度となったこの日、曲の合間には多くのアーティストが「暑いけど大丈夫ですか?」「水分しっかり補給してください!」と呼び掛けていた。6組目、サングラス姿のDJ SHUZO&YAMATOが登場すると、会場は一気にダンスフロアのような雰囲気に。「Ratata」などをDJリミックスでパフォーマンスし、観客はリズムに合わせて手を振ったり飛び跳ねたりと、各々自由な表現で音楽を楽しんでいた。2人の背後には近代的な曲調にマッチした映像が流れ、おしゃれな世界観が演出されていたのも印象的だった。さらに、後半にはステージサイドのスクリーンに、音に乗りながらお酒を飲む観客の姿が映し出される場面も。約40分間にわたるステージで、会場のボルテージを高めた。10組目には、LDH所属の7人組・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEが登場し、全員緑のブルゾンと白のパンツの衣装でステージへ。フェスにもぴったりのアップテンポな楽曲「Up and Down」からパフォーマンスがスタートした。観客も曲に合わせて腕を振り、1曲目から大盛り上がりとなった。3曲目は、世界的にも注目を集めた「Just Like Dat」を披露。全員でキレのあるダンスを見せ、大きな歓声が上がった。MCではメンバーが一人ずつ自己紹介。「皆さん楽しんでいますか?」「夏の思い出をたくさん作っていきましょう!」「一緒に踊りましょう」などと話し、場を盛り上げた。さらに、海外で活躍する彼らは「先ほどロサンゼルスから帰ってきました!」と明かし、ファンを驚かせる一幕も。4曲目には新曲「Perfect」を披露しさらに会場の熱を上げると、「Highlights」「Tokyo Spiral」を続けて披露した。ラストの曲前には「最後まで盛り上がっていきましょう!」と声をかけ、最後まで確かな歌唱力とダンススキルを見せつけた。すっかり日が沈み暗くなったステージでは、光の演出が彼らをより輝かせていた。この日トリを飾ったELLY/CrazyBoy (三代目 J SOUL BROTHERS) with FRIENDSは、オールホワイトのクールな衣装で観客の前に。冒頭からダンサーたちと息の揃ったダンスを披露した。4月にリリースしたヒップホップナンバーの「CHEDDAR」では、重低音とラップで一気にオーディエンスのテンションもアップ。中盤にはスペシャルゲストとしてLDHのグローバルガールズグループ「SWEET REVENGE」とSHOKICHI & SWAYも登場し、エンターテイメントに溢れたパワフルなステージが展開された。後半にはELLYが「もっともっといけるだろう!」とファンを煽り、「後輩も!」と呼びかけると、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEなどが再びステージへ上がった。大きな歓声に包まれ、クライマックスに向けて熱気は最高潮に…!ラストということもあり、見ているだけで楽しい華やかなパフォーマンスとなった。ラストの曲「NEO TOKYO」が終わり、ELLYが「皆さんまた会おうね。愛してるよ」と呟くと、初日のステージは幕を閉じた。昼間、真夏の太陽に照らされていた舞台は日が落ちるとライトアップ。会場は幻想的な雰囲気へと様変わりした。光の演出とアーティストたちの大迫力のパフォーマンスで、夜になっても大勢の人が音に乗り、そこには非日常な時間が流れていた。(modelpress編集部)名称:XD World Music Festival presented by Yogibo日程:2024年7月27日(土)、28日(日)場所:お台場XD特設会場(青海R地区)時間:11:00開場/11:00開演予定主催:XD実行委員会【Not Sponsored 記事】