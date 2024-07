マンチェスター・シティでプレイするクロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオル(22)は昨シーズンのFAカップ決勝で犯したミスを今でも忘れられないようだ。



昨夏にライプツィヒからシティに加入したグヴァルディオルは慣れない左SBのポジションで早々に定位置を掴むと、最終的に公式戦42試合に出場。試合を経るごとにパフォーマンスは上がっていき、シーズン終盤には得点力も開花。5ゴールをマークした。





Just look what it meant to Alejandro Garnacho#EmiratesFACup pic.twitter.com/ZkqWC7Ubqf