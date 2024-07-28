»ÍÆü»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¤ÇÁÕ¤Ç¤¿¡ÖÍ§¹¥¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ7·î28Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤Ç26Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢À¤³¦Ìó40¥«¹ñ¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ë·Ý½Ñ¤Îº×Åµ¡ÖÅ·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¡×¤Ê¤É¿ô¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡¶µ°÷3¿Í¤ò´Þ¤à°ì¹Ô24¿Í¤ÏÅ·ÄÅÅþÃå¸å¡¢ÃÏ¸µÌ¾Êª¤Î¡Ö¶éÉÔÍýÊñ»Ò¡ÊÃæ²Ú¤Þ¤ó¡Ë¡×¤ä¡Ö½½È¬³¹Ëã²Ö¡ÊÍÈ¤²²Û»Ò¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¸¼¿¡Ê¤¤¦¤ë¤·¡Ë¤ò¿â¤é¤·¤¿¿å¤ËÌµÃÏ¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò¤¯¤°¤é¤»¤ë¡Ö¼¿Àð¡×¤ä¹á¤êÂÞºî¤ê¤Ê¤ÉÃæ¹ñÅÁÅýÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉô°÷¤é¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Æ±¹»¤Î½ô²¬¿¹»Ä¹¤Ï¡¢±éÁÕÁ°¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÅ·ÄÅ¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¹ñ¡¢ÎÉ¤¤¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È±þ¤¨¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Éô°÷¤ÎÃæÅç¤é¤é¤¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¸ì¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯ÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ê±Ñ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£Íè¤ëÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡°ì¹Ô¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿Å·ÄÅ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹âµéËÝÌõ³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¡¢ÍÌÆÁË²¡Ê¤è¤¦¡¦¤È¤¯¤Û¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö±éÁÕ¤Î½àÈ÷¤äÃæ¹ñ¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡£¹ñºÝÅª¤ÊÍ§¹¥³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·ÄÅ¤È»ÍÆü»Ô¤ÎÍ§¹¥±ýÍè¤Ï1970Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£80Ç¯10·î28Æü¤Ë¤ÏÍ§¹¥ÅÔ»Ô´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢Í§¹¥¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ô²¬¹»Ä¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î·Ý½Ñº×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥í¥Ê¤â¼ýÂ«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ç¿·¤·¤¤»þÂå¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¼¡¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ò»ÍÆü»Ô¤Ë¾·¤¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/Á×¿ð¡Ë
23Æü¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉô°÷¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉô°÷¤é¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉô°÷¤é¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉô°÷¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
23Æü¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¾¯»ù·Ý½Ñº×¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉô°÷¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë