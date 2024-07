自動化技術の活用で業務効率向上！日本電子｢ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 JSM-IT810｣

日本電子は、新型ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 JSM-IT810を2024年7月28日に販売開始します。

日本電子「ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 JSM-IT810」

ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 JSM-IT810

電界放出形走査電子顕微鏡(FESEM)は、研究機関、大学、産業界などの科学技術分野で幅広く活用されています。

観察から分析まで簡単、正確、短時間で効率よく使用できる装置の需要が高まっています。

JSM-IT810は、次世代型電子光学制御システム“Neo Engine”と、ZeromagやEDSインテグレーションなどの高い操作性を実現する“SEM Center”が搭載されるJSM-IT800に、自動観察・分析機能“Neo Action”や自動校正機能を追加し、効率性や生産性の向上だけでなく、労働力不足の解消に貢献します。

■主な特長

1. 自動観察分析機能“Neo Action”

SEM像の取得条件と視野の選択を行うだけで、あとは自動でSEM観察とEDS(エネルギー分散X線分光法)分析を行う機能です。

分析業務を含めたルーティンワークの効率化に貢献します。

2. 自動校正機能“SEM自動調整パッケージ”

アライメント調整、倍率調整、EDSエネルギー校正の任意の項目の自動実行が可能となります。

3. “Live機能”

Live 3D、Live Analysis、Live Map機能を有します。

SEM観察しながらその場で3D像を構築し、凹凸・深さ情報が得られます。

また常に特性X線スペクトルや元素マップを表示することができます。

4. EDSインテグレーション

SEMによる観察とEDSによる分析を統合しており観察画面上から点、エリア、MAPなどの分析を行えます。

Windowless EDSのGather-Xを搭載することによりLiから検出ができ、高感度、高空間分解能で分析が可能です。

■本体標準価格

80,300,000円〜(税込)

■販売予定台数

220台/年間

