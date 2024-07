JRA中京競馬場は、8月10日(土)から「第2回中京競馬」を開催します。

2024年の第2回中京競馬は「冷やし中京はじめました 中“涼”競馬場!」として、暑いこの季節ならではの、お子様から大人の方まで涼しく楽しく過ごせるイベントが多数用意されています。

第2回中京競馬「冷やし中京はじめました 中“涼”競馬場!」

第2回中京競馬

(https://jra-fun.jp/event/chukyo/202402/)

冷やし中京はじめました

■氷やミストでクールダウン

夏の高校野球名物の「かちわり氷」の中京競馬場オリジナルver.「勝ちわり氷」を移動販売する「勝ちわり、いかGuys」や、ミストシャワーを振り撒きながら場内を巡回する「ミストで冷やしたGirls」、サイレンススズカ広場にはミストシャワーで涼体験ができる「ひやしゲート」が登場します。

勝ちわり、いかGuys

ミストで冷やしたGirls

ひやしゲート

■水&雪あそびイベント

お子様から大人の方までびしょ濡れになって楽しむ「ウォーターサバゲー」や2人1組になって水風船をキャッチするゲーム「水風船チャレンジ」、真夏に雪遊びができる「雪エリア」が登場します。

ウォーターサバゲー

水風船チャレンジ

雪エリア

■ひんやりグルメフェス

かき氷やアイスなど冷たいグルメキッチンカー「ひんやりグルメフェス」で暑い夏に体の中から涼をお届けします。

ひんやりグルメフェス

■暑さをふっとばせ抽選会

抽選で合計500名様に暑さを乗り切る暑気払い3大グルメ「ひつまぶし」「そうめん」「アイスクリーム」などが当たります。

暑さをふっとばせ抽選会

■その他の競馬場イベント

8月11日(日)小倉記念(GIII)当日はM-1グランプリ2021チャンピオンの錦鯉さん、8月18日(日)CBC賞(GIII)当日は人気お笑いコンビのぺこぱさん、9月1日(日)はダンディ坂野さんをお招きし、トークショーを行います。

また、「はじめての競馬教室」を開催!お申し込みいたいだ方の中から抽選で24名様にぺこぱさん、またはダンディ坂野さんと一緒に学べる競馬教室にご招待します!

錦鯉さん

ぺこぱさん

ダンディ坂野さん

このほかにも、アジアグルメのキッチンカーや、素敵な景品が当たる抽選会など、どなた様も楽しめるイベントを用意されました。

第2回中京競馬は日程変更に伴って8月11日(日)小倉記念(GIII)、8月24日(土)小倉サマージャンプ(J・GIII)、9月1日(日)は小倉2歳ステークス(GIII)といった、例年の中京競馬場ではみられないレースも開催されます。

8月18日(日)のCBC賞(GIII)も大注目です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 氷やミストでクールダウン!第2回中京競馬「冷やし中京はじめました 中“涼”競馬場!」 appeared first on Dtimes.