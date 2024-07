大自然の景色を楽しみながらも視線を遮る！RATELWORKS(ラーテルワークス)シェルターテント

キャンプ用品ブランド「RATELWORKS(ラーテルワークス)」より、視線を遮る美しいシェルターテントが2024年7月25日に発売されました。

RATELWORKS(ラーテルワークス)シェルターテント

<製品の特徴>

1. 視線を遮るシェルターテント

賑わうキャンプ場の中でも人目を気にせずプライベート空間を堪能。

シルナイロン生地特有の美しさと、無駄を省くことでシンプルかつ存在感のあるデザイン。

合理的なフレームワークで、居住空間を確保しながらも軽量化を実現。

2. 軽量・最小限、美しい張り感

幕体には引裂強度・伸縮性にすぐれたシルナイロンを使用し、美しい張り感を実現しました。

また、プロポーション、軽量化、手入れのしやすさを重視し、スカートレスとしました。

3. 開放的かつプライベートな空間

区画整備されたキャンプサイトや、シーズンで賑わうキャンプ場では縦横無尽に多くの人がテントの周りを行き交います。

前後の高さを抑えることで視線を遮り、プライバシーを確保。

また、メッシュを備えることで開放感のあるプライベートな居住空間を実現しました。

人目を気にせず景色を楽しんだり、プライベート空間を守ることができます。

プライベート空間の担保

4. カンガルースタイル

インナーテントとあわせてカンガルースタイルでの使用も可能。

さらなるプライベート空間を味わうことができます。

別売カンガルーテント同時リリース

【全巻き上げ・フルメッシュ・フルクローズの3形態】

●全巻き上げ

両側面出入り口のパネルは全て巻き上げ可能。

前後はメッシュとして開放することで、テント内からは開放的なビューを楽しめます。

全巻き上げ

●フルメッシュ

メッシュは全4箇所。

風通しよく、快適に過ごせます。

フルメッシュ

●フルクローズ

フルクローズすれば雨や風の侵入を防ぎます。

フルクローズ

5. しなやかなシルナイロン生地採用

高い防水性と耐久性を兼ね備えた40Dシルナイロンを採用し美しい張り感を実現しました。

軽量かつコンパクトな収納サイズで様々な負担を軽減します。

<DETAIL>

・ランタンフック

テント内中央上部にはランタンフックを1つ配置。

・トグル

便利な引き絞り仕様のトグルを採用。

トグルを引き絞ることができるため、巻き上げた生地が弛みにくい仕様となっています。

・ビルディングテープ収納ポケット

ビルディングテープにつまずいたり、予期せぬテントの破損を回避するために、設営後(ペグダウン後)はビルディングテープの片側を外して収納できます。

・オリジナル自在金具

細径ロープに対応するRATELWORKSオリジナル自在金具MINIを専用設計。

・ダイニーマロープ

ガイロープには超高強度・超軽量素材のダイニーマを採用。

・ジュラルミンYペグ

航空機材料や金属バットなどに使用される高い引っ張り強度、耐圧力性を持つA7075材料を使用。

<SPEC>

品名 :ZEELE(ゼーレ)

品番 :RWS0222

価格 :69,800円(税込)

材質 :フライシート:40Dナイロンリップストップ

シリコンコーティング、PUコーティング

耐水圧3,000mm、撥水加工(非フッ素)、UVカット加工

ポール :メインフレーム φ19mm(A6061)

アーチポール φ11mm(A7001)

モノポールA φ14mm(A6061)

モノポールB φ14mm(A6061)

ダイニーマ反射ガイロープφ4mm

ジュラルミンYペグ22cm(A7075)

サイズ :フライシート設営時:約340×400×175cm

収納サイズ :約60×25×25cm

重量 :約7kg

対応人数:1〜3人

販売方法:楽天市場にて絶賛販売中。

【販売ページ】

<ZEELE>

https://item.rakuten.co.jp/marueidanboru/rws0222/

同時発売のカンガルーテント<TAU>

https://item.rakuten.co.jp/marueidanboru/rws0223/

