中国・南アジア博覧会、岩手県の特産品に注目集まる

24日、第8回中国・南アジア博覧会の岩手県ブース。（昆明＝新華社記者/胡超）

【新華社昆明7月28日】中国雲南省昆明市で28日まで6日間開かれた第8回中国・南アジア博覧会には、昆明市と友好協力協定を結ぶ岩手県も手工芸品などを出展し、注目を集めた。日本企業からなるバイヤー団も多くの成果を収めた。

2013年11月に同省と友好交流協力協定を結んだ岩手県は、翌年の第2回中国・南アジア博覧会から県内企業や国内輸入業者を組織して博覧会に出展している。

中国・南アジア博覧会、岩手県の特産品に注目集まる

24日、第8回中国・南アジア博覧会で来場者に南部鉄器や蒔絵の制作技法を披露する工芸デザイナーの鈴木勝さん。（昆明＝新華社記者/胡超）

岩手県雲南事務所の李楠（り・なん）所長は「今年は南部鉄器や秀衡塗（ひでひらぬり）、蒔絵、久慈琥珀（こはく）、陶器、木象眼などの工芸品を出品した」と説明。名産品の紹介だけでなく、工芸デザイナーの鈴木勝さんを招いて南部鉄器や蒔絵の制作技法も披露し、両国の文化交流を深めたという。

雲南省駐日本（東京）商務代表処が組織した食品、医薬、包装業界などからなる日本企業バイヤー団は枠組み協定1件と戦略提携協定4件を締結。コーヒー豆やプーアル茶、乾燥キノコなどの注文も成立し、投資意向額と予定販売額は計6千万元（1元＝約21円）を超えた。

中国・南アジア博覧会、岩手県の特産品に注目集まる

24日、第8回中国・南アジア博覧会で、岩手県の特産品を見せる工芸デザイナーの鈴木勝さん。（昆明＝新華社記者/胡超）

コーヒー産業館では日本のバイヤー団のメンバーが各コーヒー農園に栽培や加工方法などを詳しく尋ねていた。バイヤーの一人、日本雲南総商会の林則幸理事は「雲南の優良コーヒー豆は大きな潜在力を持つ」と指摘。引き続き雲南の優れたコーヒー豆を探し、日本の消費者に紹介していきたいと語った。（記者/趙珮然、胡超）

中国・南アジア博覧会、岩手県の特産品に注目集まる

第8回中国・南アジア博覧会で、雲南省大理ペー族自治州のペー族が飲む「三道茶」を試飲する日本バイヤー団のメンバー。（昆明＝新華社配信）