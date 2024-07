一般販売開始！雲鶴堂「チタン製食器シリーズ」カトラリー

雲鶴堂は、持ち運びに便利なカトラリーの一般販売を開始しました。

雲鶴堂「チタン製食器シリーズ」カトラリー

雲鶴堂は、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」にて先行販売を実施していた、持ち運びに便利なカトラリーの一般販売を開始しました。

アレルギー性物質の含有量が大幅に少ないというチタンの特性へ着目し、鍋などのクッカーをはじめ、お皿やスプーンなどアウトドアグッズを各種取り揃えてきました。

「A.S.F.OUTDOOR」ストアページURL

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A7B3AF51-CFF8-41F2-BC7C-55845EB2CDE4

チタン製持ち運びカトラリーシリーズ3

■商品詳細

・チタン製フォーク 携帯フック付き

チタン製フォーク 携帯フック付き

チタン製フォーク 携帯フック付き2

日本人の手に合わせほんの少し小ぶりな使い勝手の良いサイズのフォークです。

サラサラとしたマットな質感で滑りにくく扱いやすい。

パスタやサラダ、ステーキなど焼鳥の串抜きにも便利です。

持ち手のフックは置き場所に困らず、軽量なのでソロキャンプやバーベキュー、ツーリング、登山や釣りなどアウトドアシーンで大活躍間違いなし。

<仕様>

型番 :Ti-0011

定価 :1,210円(税込)

サイズ:約 長さ16.3cm

重量 :約 0.011kg

素材 :チタン(TI99.7%)

チタン製フォーク 携帯フック付き 仕様

・チタン製ナイフ 携帯フック付き

チタン製ナイフ 携帯フック付き

チタン製ナイフ 携帯フック付き2

実用的でシンプルな波刃形状のナイフ。

アウトドアだけでなくご家庭でも使用できます。

約18.4cmと他のステーキナイフと比べるとやや小ぶりですが、その分携帯しやすく、握りやすい作りになっています。

先端は丸くバターナイフのような安心仕様。

波状の刃先は手に触れても傷付きにくいながら、しっかりとした切れ味を保てます。

フルーツやトマトなどの野菜はもちろん、ベーコンやチーズ、ステーキなども快適にカットできます。

<仕様>

型番 :Ti-0012

定価 :1,210円(税込)

サイズ:約 長さ18.4cm

重量 :約 0.012kg

素材 :チタン(TI99.7%)

チタン製ナイフ 携帯フック付き 仕様

・チタン製先割れスプーン 携帯フック付き

チタン製先割れスプーン 携帯フック付き

チタン製先割れスプーン 携帯フック付き2

フォークとスプーンを兼用できる先割れスプーンがチタン製品で登場。

持ち手は吊り下げられるフック付きで携帯性も抜群。

ご家庭はもちろんアウトドアシーンでも使えます。

フォークとしてもスプーンとしても使えるのでスイカなどのフルーツや、カツカレーなど一品料理を食べる時に活躍してくれます。

お箸が使いにくくなった方でも握りやすくスムーズに使用できます。

<仕様>

型番 :Ti-0013

定価 :1,210円(税込)

サイズ:約 長さ16.2cm

重量 :約 0.016kg

素材 :チタン(TI99.7%)

チタン製先割れスプーン 携帯フック付き 仕様

・チタン製先割れロングスプーン

チタン製先割れロングスプーン

チタン製先割れロングスプーン2

フォークとスプーンを兼用できる先割れスプーンがロングスプーンになりました。

持ち手にはヒモを通せる穴が開いています。

約21cmと菜箸程度の長さがあり、かき混ぜるなど調理の際にも便利なサイズ。

先端はフォークとしてもスプーンとしても使えるのでスイカなどのフルーツや、カツカレーなど一品料理を食べる時にも活躍してくれます。

荷物を減らしたい登山やツーリングでは、これ1本で何役もこなしてくれる頼もしい味方になります。

<仕様>

型番 :Ti-0014

定価 :1,210円(税込)

サイズ:約 長さ21.2cm

重量 :約 0.019kg

素材 :チタン(TI99.7%)

チタン製先割れロングスプーン 仕様

