温室効果ガスの削減をサポート！木下グループ／エールフランス航空・KLMオランダ航空『エールフランスKLMコーポレートSAFプログラム』

木下グループとエールフランス航空・KLMオランダ航空は、2022年に提携を開始した『エールフランスKLMコーポレートSAFプログラム』の協力拡大に合意しました。

株式会社木下グループ 木下 直哉代表取締役社長(左) エールフランス航空・KLMオランダ航空日本支社長 ボリス・ダルソー(右)

エールフランスKLMコーポレートSAFプログラムは航空業界の低炭素化の重要な手段である航空燃料を、環境負荷の低いSAF(持続可能な航空燃料)への移行加速を図るとともに、エールフランス航空・KLMオランダ航空を利用する企業の出張由来の温室効果ガスの削減をサポートする環境貢献パートナーシップをグローバルに展開しています。

コーポレートSAFプログラム詳細:

https://bit.ly/4cYpKWI

木下グループは2022年以来同プログラムにのパートナーとして参加してきましたが、今回さらなる協力拡大に合意をし、さらなる環境施策への取り組みに協力をします。

エールフランスKLMは2030年までに旅客kmあたりのCO2排出量を2019年比30%以下に抑える目標に向けてパートナーとの連携強化を図り、ひきつづき持続可能な国際航空運送事業の実現に向けて取り組むとのことです。

