歴史や仕組みを紹介！京都嵐山オルゴール博物館〜世界最古のオルゴール展〜『オルゴールってなーに？』

2024年に開館30周年を迎えた京都嵐山オルゴール博物館は、2024年8月1日(木)から9月1日(日)まで、〜世界最古のオルゴール展〜『オルゴールってなーに?』を開催します。

さまざまなアンティークオルゴールの音色を楽しみながら、お子様にもわかりやすくオルゴールの歴史や仕組みを紹介。

自身でオルゴールを演奏し、響きを学ぶ体験や夏休みの自由研究に役立つオルゴールワークシートを用意されました。

期間中は京都市内在住の小学生を無料招待します。

https://www.orgel-hall.com/

【世界最古のオルゴール展】8月1日(木)〜9月29日(日)

1796年、スイスの時計職人アントワーヌ・ファーヴルが製作した『世界最古のオルゴール』

それは、掌にのるような小さなものでした。

そんな小さなオルゴールはやがて音楽史を彩るものへと生まれ変わります。

今のようにいつでも自由に身近で音楽を聴くことが出来なかった時代、自動で音楽を演奏することができるオルゴールは画期的な存在でした。

小さなオルゴールは時代と共に大型化され、駅やレストランなどの公共の場に置かれてコイン一枚で聴けるようになりました。

そのように発展を遂げ、多くの人に愛されたオルゴールは、蓄音機の隆盛により衰退していきます。

本展では、日本でまだまだ知られていない「オルゴールの世界」を楽しめます。

世界最古のオルゴール

【オルゴールってなーに?】 8月1日(木)〜9月1日(日)

期間中は、お子様を対象とした体験コーナーなどを用意し、夏休みの自由研究の宿題をお手伝いします。

普段オルゴールに触れる機会が少ないお子様にも、ワクワク体験を味わっていただけるよう、スタッフがサポートします。

体験コーナー

ワークシート

館内1階にある「オルゴールショップ カリヨン」では、ハンドオルゴールと呼ばれる『カリンバ』の製作キットを販売しています。

組立てから装飾まで、世界に一つだけのカリンバを製作できる楽しいキットです。

カリンバ

【京都市内在住の小学生無料ご招待】 〜9月1日(日)

展示会〜世界最古のオルゴール展〜『オルゴールってなーに?』の一部開催期間(〜9月1日)にて、京都市内在住の小学生限定で無料ご招待します。

※小学生の入館には、保護者(中学生以上)の方の同伴が必要です。

※同伴の方は通常料金となります。

※京都市内在住を確認できる身分証等をご提示ください。

【京都嵐山オルゴール博物館 施設概要】

所在地 : 〒616-8375 京都市右京区嵯峨天龍寺立石町1-38

アクセス: JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅より西へ徒歩5分、他

営業時間: 8月1日〜8月31日 10:00〜17:30(博物館最終受付 16:45)

9月1日〜 10:00〜17:00(博物館最終受付 16:15)

定休日 : 毎週水曜日 ※開館・閉館予定日は変更になる場合があります

料金 : 大人1,000円、シニア(65才以上)700円、大学生700円、中高生600円、

小学生300円、未就学児無料、他 各種割引あり(割引の併用不可)

※入館料は税込みです

