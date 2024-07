サステナブルな消費を促進！HESTA大倉｢買取再販事業｣

HESTAオークラハウジングは、グループ会社であるHESTA大倉が買取再販事業を本格的に始動したことを発表しました。

HESTA大倉

買取再販事業は、中古商品の買取と再販を行うことで、サステナブルな消費を促進する取り組みで、不動産市場における新たな需要を掘り起こし、お客様にとっての選択肢を広げることを目的としています。

お客様は自身の不動産をスムーズに売却し、必要に応じて新たな物件を購入する』この一連の流れをHESTA大倉グループが一手に引き受けることで、不動産取引における様々な手続きや課題を解決します。

わたしたちは、これまでの60年間で培ったノウハウと経験を活かし、品質と信頼性の高い中古商品を選別し、独自の再販プロセスを通じてお客様に提供します。

また、この取り組みを通じてこれまで以上にお客様に寄り添い、持続可能な未来を共に築いていくための、環境への配慮と社会的責任を果たしていきます。

今後も、お客様の期待に応えるための努力を惜しまず、成長と発展を続け、より満足度の高いサービスを提供することをお約束します。

