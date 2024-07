3種の鰹にこだわった夏季限定メニュー！海富道・威風堂道・大覇道「鰹の冷やし酢橘和え麺」

人気漫画 女優めしでも取り上げられた東京都の『炭火焼濃厚中華そば』3店舗 海富道・威風堂道・大覇道に、夏バテ対策にぴったりな一杯が登場。

3種の鰹にこだわった夏季限定メニュー「鰹の冷やし酢橘和え麺」の提供を開始しました。

海富道・威風堂道・大覇道「鰹の冷やし酢橘和え麺」

価格 : 1,000円(税込)

https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13258496/

【メニューの特徴】

「鰹の冷やし酢橘和え麺」は、徳島産の酢橘をぎゅっと絞ってさっぱりといただける一品です。

鰹に含まれるたんぱく質やミネラル・アミノ酸は、魚の中でもトップクラス。

これにより、夏バテによる体力や免疫力の低下をしっかり防いでくれます。

●鰹の香味油

風味豊かな香味油が、鰹の旨みを引き立てます。

●鰹の低温調理チャーシュー

しっとり柔らかな鰹のチャーシューが、口の中でとろけます。

●花鰹

香ばしい花鰹が、味わいを一層深めます。

●ちゅるちゅるもちもちの低加水麺

口当たりの良い食感ともちもち感が楽しめる特製麺を使用。

【提供店舗概要】

炭火焼濃厚中華そば 海富道(しーふーどう)

所在地:〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3-2

電話 :03-6260-8558

炭火焼濃厚中華そば 威風堂道(いふうどうどう)

所在地:〒111-0052 東京都台東区柳橋1丁目13-4

電話 :03-5829-8838

炭火焼濃厚中華そば 大覇道(だいはどう)

所在地:〒130-0022 東京都墨田区江東橋3丁目12-8 O.T.Kビル

電話 : 03-6284-0879

