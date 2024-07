ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¥à¥­¥à¥­¤ÎÏÓ¡õÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¥ï¥¤¥ë¥ÉSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖËÜµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë1Ëç¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×

7月27日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】圧倒的な肉体美を披露した『龍が如く』オフSHOTを公開

今年10月25日よりPrime Videoにて世界独占配信のAmazon Originalドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』で、“堂島の龍”と呼ばれる主人公・桐生一馬役を演じる竹内。

今回の投稿では、「I can’t stop now. Everyone follow me.」「Can’t wait for October to arrive for everyone!」「#龍が如く」といったコメントやハッシュタグと共に、龍の刺青風の模様が入った背中や、鍛え上げられた筋骨隆々の腕や背中を見せている上裸姿を公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「超かっこいい」「努力凄すぎるよ」「涼真さんの本気が伝わる1枚!!」「目の保養」「筋肉最高!」「尊敬が止まりません」など絶賛の声が寄せられていた。