¥³¡¼¥Ç¤¬¥°¥ó¤È¹¤¤Ì¤±¤ë¡ª ²Æ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹5Áª
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñºß½»¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Ê¿Ìî½¨Èþ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
1. ²Æ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¿Íµ¤¡ª
¥Û¥ï¥¤¥È¤Î±ï¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢´é¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÅÀ¡£ÎÃ¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¶·é´¶¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈÆÍÑÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡ª
2. ¥é¥¦¥ó¥É·¿¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹
¥é¥¦¥ó¥É·¿¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢´é¤ÎÎØ³Ô¤ò½À¤é¤«¤¯¸«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
3. ¥«¥é¡¼¥µ¥ó¥°¥é¥¹
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¡¢¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¿Íµ¤¡£ÄÌ¾ï¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢ÆÃ¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¡£
4. Æ©¤±´¶¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥µ¥ó¥°¥é¥¹
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤ò½À¤é¤«¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ÄÀ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤âÆÃÄ§Åª¡£ÆÃ¤Ë¤ªÞ¯Íî¤ËÉÒ´¶¤Ê¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5. Âç¤¤á¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¾®´é¸ú²Ì¡ª
´éÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾®´é¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¿Íµ¤¤Ç¡¢³¤³°¥»¥ì¥Ö¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡¡µ¡Ç½À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢ÌÜ¤ò»ç³°Àþ¤«¤éÊÝ¸î¤·¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´ÑÅÀ¤«¤é¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡£ÆÃ¤Ë²Æ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹É¬¿Ü¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï³°¤Ë½Ð¤ëºÝ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Ê¸ Ê¿Ìî½¨Èþ