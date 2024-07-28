ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥µ¥ó¥É¥ê4Ç¯¤Ö¤êÅÐ¾ì¤ÎÅçÅÄ½¨Ê¿¤ò¥¤¥¸¥êÅÝ¤·¡ª¡ÖÀê¤¤¤ò¥¤¥ó¥Á¥¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Àê¤¤»Õ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë28ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢µ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Àê¤¤·Ý¿Í¤ò¥¤¥¸¥êÅÝ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àê¤¤·Ý¿Í¡¦ÅçÅÄ½¨Ê¿¤¬Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÍµÈ¤Ï¡ÖSÅçÅÄ¡×¤È¾Ò²ð¤·¡ÖS¤Ï½¨Ê¿¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àê¤¤¤ò¥¤¥ó¥Á¥¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Àê¤¤»Õ¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼ê¤È¤Ê¤êÂ¤È¤Ê¤ê¡¢Àê¤¤³¦¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¡È¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥Á¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅçÅÄ¤â¡ÖÀê¤¤ËÐÌÇ¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÅçÅÄ½¨Ê¿¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥Î¥ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤·¤«¤·¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¶Àê¤¤³¦¤«¤éËõ»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è?¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Á¥¤Ï³ÎÄê¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢¤½¤ó¤ÊÏÀÁè¤Ï¡£¤â¤Á¤í¤ó¤À¤í!¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ë¡£¤Þ¤¿ÅçÅÄ¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡ÈÅçÅÄ½¨Ê¿¡¡º¾µ½»Õ¡É¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤è?¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£