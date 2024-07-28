¡ÖNumber¡²i¡×¸ø³«Á°³Ú¶Ê¤¬°ìÉôÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¸íÇÛ¿®¡¡¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¼Õºá
¡¡ÃËÀ3¿ÍÁÈ¡ÖNumber¡²i¡×¤Î¸ø³«Á°³Ú¶Ê¤¬°ìÉô²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¸íÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢28Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÉô²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø³«Á°³Ú¶Ê¤Î¸íÇÛ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£¡Ö°ìÉô²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤Ë¸ø³«Á°³Ú¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯7·î28Æü¤Î°ìÉô»þ´ÖÂÓ¤È¤Ê¤ê¡¢´û¤Ë¸ø³«¤ÏÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆÅÙ¤ªÏÍ¤Ó¤·¡¢¡Öº£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£