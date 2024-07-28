¥Ç¥¸¥¿¥ëvs.¥¢¥Ê¥í¥°¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡×µæ¶Ë¤Î1ËÜ¡ÚGP2024¾åÈ¾´üAWARD¡Û
¡ÚGP2024¾åÈ¾´üAWARD¡Û
Í·¤ÓÍÑ¤Î»þ·×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìËÜ¤Ï»ý¤Á¤¿¤¤¤Î¤¬»Å»ö¤ä¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ì¤ÇÃå¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»þ·×¡£ËÜ¹à¤Ç¤ÏÆüËÜÀ½¤Î¹âµ¡Ç½»þ·×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Îµ¡³£¼°¥â¥Ç¥ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¥Ó¥¸¥Í¥¹»þ·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê´ðËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢ÀºÅÙ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ëµï¤Æ¤â¡¢Àµ³Î¤Ê»þ¹ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£
Âç¾Þ¤ËÁª¤ó¤ÀGPS¥½¡¼¥é¡¼ÅÅÇÈÏÓ»þ·×¡Ö¥»¥¤¥³¡¼ ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡×¤Î¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢GPS±ÒÀ±ÅÅÇÈ¤Î¼õ¿®µ¡Ç½¤È¥½¡¼¥é¡¼µ¡Ç½¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Õ¤¿¤Ä¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤ò´°àú¤Ë¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¼«Ëý¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¤¥à¤È¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÉ½¼¨¤ò°ì½Ö¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼µ¡Ç½¡×ÉÕ¤¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥àµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë1¡¿20ÉÃ¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Áµ¡Ç½¤Þ¤ÇÅëºÜ¡£À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¡ÖÎ¹»þ·×¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë1ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£GPS¥½¡¼¥é¡¼ÅÅÇÈÏÓ»þ·×¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯ºÇÀèÃ¼¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤âÂ³¡¹¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ºÇ¹â¤Ê¡Ö¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Îµ¡³£¼°¥â¥Ç¥ë¡×¡£¥¹¥¤¥¹¤Î¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥ë¤Î¡Ö¥ß¥ì¥¸¥à¡×¤â¥·¥Á¥º¥ó¤Î¡Ö¥·¥Á¥º¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬¤¢¤ë¡£
¤É¤ì¤â²Á³Ê¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë±Û¤¨¤ëÉÊ¼Á¤Ê¤À¤±¤ËÇã¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤1ËÜ¤À¡£
»þ·×¡¦¥â¥Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿½ÂÃ«¥ä¥¹¥Ò¥È
¥â¥Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢»þ·×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡£¸µ¡¦ËÜ»ïÉûÊÔ½¸Ä¹¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÊÔ½¸ÉôºßÀÒ»þÂå¤«¤éÅÅ»Ò¼êÄ¢¤Ê¤É¤Î¸Ä¿ÍÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°¦ÍÑ¡£¸½ºß¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¥Æ¥¹¥È¤·°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÚGP2024¾åÈ¾´üAWARD¡Û
¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹»þ·×¡¼
¡ãÂç¾Þ¡ä
¢£¿·³«È¯¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤ÎÅëºÜ¤Ç¡¢µ¡Ç½¤â»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª
¥»¥¤¥³¡¼ ¥¢¥¹¥È¥í¥ó
¡ÖNexter GPS¥½¡¼¥é¡¼ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡×¡ÊSBXC151¡§28Ëü6000±ß¡Ë
ÃÏµå¾å¤Î¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¶õ¤¬¸«¤¨¤ì¤ÐÉÃ¤Þ¤ÇÀµ³Î¤Ê»þ¹ï¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ·×¹¥¤¤Ê¤é¤¼¤Ò1ËÜ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬GPS¥½¡¼¥é¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¸µÁÄ¥»¥¤¥³¡¼¤ÎºÇ¿·ºî¤Ïµ¡Ç½¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡Ö¤â¤Ï¤ä·ä¥Ê¥·¡×¤Î´°À®ÅÙ¡ª ¤³¤ì¤¾ºÇ¶¯¤ÎÎ¹»þ·×¤À¡ª
2012Ç¯¤Î½©¤ËÀ¤³¦½é¤ÎGPS¥½¡¼¥é¡¼»þ·×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥»¥¤¥³¡¼ ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡×¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤¬¿··¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1¡¿20ÉÃ¤ò·×Â¬¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Áµ¡Ç½¤ò¿·ÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¤äÅÅÇÈ¼õ¿®¤Î¸úÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¿Ê²½¤·¤¿¡£
¡ÚSPEC¡ÛGPS¥½¡¼¥é¡¼ÅÅÇÈ¡¢¥±¡¼¥¹·Â43.3mm¡¢¥Á¥¿¥ó¥±¡¼¥¹¡õ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢10µ¤°µËÉ¿å
¢¥12»þ°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¡¢1/20ÉÃ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Áµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ
¢¥9»þ°ÌÃÖ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£6»þ°ÌÃÖ¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉ½¼¨
¡ã¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î²¦Æ»¤Ç¾Þ¡ä
¢£À¤³¦¤â¶ÃØ³¤·¤¿À¤³¦¤â¶ÃØ³¤·¤¿¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Îµ¡³£¼°¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¡ª
¥·¥Á¥º¥ó
¡Ö¥·¥Á¥º¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë 2024Ç¯¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¡×¡Ê6Ëü6000±ß¡Ë
¥·¥Á¥º¥ó¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥ÈÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Îµ¡³£¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï²Á³Ê¤òÄ¶¤¨¤¿ÉÊ¼Á¡¢¿®ÍêÀ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ºÎÍÑ¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë1ËÜ¡£¥é¥°¥¹¥ÝÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
2023Ç¯¤Ë³¤³°¤Ç¡ÖTSUYOSA¡Ê¤Ä¤è¤µ¡Ë¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿µ¡³£¼°ÏÓ»þ·×¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯¤Î¤ß¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¡£µ¡³£¼°»þ·×ÆþÌç¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¡ÚSPEC¡Û¼«Æ°´¬¤¡¢¥±¡¼¥¹·Â40mm¡¢SS¥±¡¼¥¹¡õ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥ÖÌó40»þ´Ö¡¢5µ¤°µËÉ¿å
¢¥¥±¡¼¥¹Î¢¤Ï¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×¤È»þ¤ò¹ï¤à¼«¼ÒÀ½¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼8210¡×¤Î»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡ãµ¡³£¼°¡õ¥¹¥¤¥¹À½¤Ç¥³¥¹¥ÑNo.1¾Þ¡ä
¢£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ¸»úÈ×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬¸÷¤ë¡ª
¥ì¥¤¥â¥ó¥É ¥¦¥§¥¤¥ë
¡Ö¥ß¥ì¥¸¥à ¥¹¥â¡¼¥ë¥»¥³¥ó¥É Ref.2930-STC-65001¡×¡Ê34Ëü1000±ß¡Ë
GPHG¤Ï¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÎ¬¾Î¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î»þ·×¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÁª¤Ö¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏºÙÉô¤Þ¤Ç¡Ö²Á³Ê¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¡×¤òÀ¤³¦Ãæ¤¬Ç§¤á¤¿¡¢´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Î1ËÜ¤À
¥»¥¯¥¿¡¼Ê¸»úÈ×¤Ê¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»þ·×¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢¤·¤«¤â30Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥¹À½¤Ç¤Ï¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤Ç¼Â¸½¡£2023Ç¯¤Ë¡Ö»þ·×³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×GPHG¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¦¥©¥Ã¥Á¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥¹¥¤¥¹À½¤Ê¤é¤³¤ì¤¬No.1¡ª
¡ÚSPEC¡Û¼«Æ°´¬¤¡¢¥±¡¼¥¹·Â39.5mm¡¢SS¥±¡¼¥¹¡¢¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢5µ¤°µ¡Ê50m¡ËËÉ¿å
¢¥¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ÎÉ÷ËÉ¤ÏÀÎ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½É÷ËÉ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£¥±¡¼¥¹¸ü10.25Ð¤ÈÇö¤¯¤ÆÃå¤±¿´ÃÏ¤â²÷Å¬
¡ã¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡È±£¤ì¤¿Ì¾ºî¡É¾Þ¡ä
¢£¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ªÆüËÜÀ½¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾ºî
¥ª¥ê¥¨¥ó¥È
¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥¹¥¿¡¼ ¥â¥À¥ó¥¹¥±¥ë¥È¥ó RK-AV0125S¡×¡Ê10Ëü3400±ß¡Ë
¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀß·×¡õ²Ã¹©¤·¤Æ¤¢¤ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¡¢À½Â¤¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¹â²Á¤Ê¤â¤Î¡£¥¹¥¤¥¹À½¤Ê¤é£²ÇÜ£³ÇÜ¤Î²Á³Ê¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤Î¡È¾ï¼±¡É¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ì¾ºî¤À¡ª
¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¡×¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Îµ¡³£¼°»þ·×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡È±£¤ì¤¿Ì¾ºî¡É¤¬¡¢¸½ÂåÅª¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼«¼ÒÀ½¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥â¥Ç¥ë¡£
¡ÚSPEC¡Û¼«Æ°´¬¤¡¢¥±¡¼¥¹·Â41mm¡¢SS¥±¡¼¥¹¡õ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢10µ¤°µËÉ¿å
¢¥¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¥±¡¼¥¹Î¢¤«¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ÎÂ¤¤ê¤äÃå¤±¿´ÃÏ¤â²Á³Ê¤òÄ¶¤¨¤¿¾å¼Á¤µ¤À¢¨2024Ç¯7·î5ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×8¡¦9·î¹çÊ»¹æ54-55¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿½ÂÃ«¥ä¥¹¥Ò¥È¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥Æ¥£¥½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¥½¡¼¥é¡¼¥¯¥©¡¼¥Ä¤Î¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡ª
¢¡ÏÓ»þ·×¸¼¿Í¤âÓ¹¤ëÊ£»¨µ¡¹½¡Ö¥ì¥È¥í¥°¥é¡¼¥É¡×µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¤¿¸ÄÀÇÉ¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢¡¡Ö¥·¥Á¥º¥ó¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¾ÝÄ§¡£¼ê´¬¤²ûÃæ»þ·×¤Î¿·ºî¤ÏÀ¤³¦100ËÜ¤Î´õ¾¯¤Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë