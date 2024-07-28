¡ÚÃæÆü¡ÛÌµ»à1¡¦2ÎÝ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡¡ÂåÂÇ¹¶·â¤â¼Â¤é¤ºÃæÅÄæÆ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-ÃæÆü¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
ÃæÆü¤¬½ªÈ×¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆü¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÎ©Ï²´ÆÆÄ¤ÏÂåÂÇ¤ÇÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæÁª¼ê¤Ï¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀµÌÌ¤Ë¹Ô¤¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ç1¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯ÌÚ²¼ÂóºÈÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÃæÅÄæÆÁª¼ê¤¬ÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ä¤È¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤È¤Ê¤ê¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ÇÌµÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£