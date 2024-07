Æ´¤ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMSGM¡×¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥È¡¼¥È¤Ï¡¢1Ëü±ßÂæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡£¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÌÂ¤¦¡Ä

イタリアのファッションブランド「MSGM(エムエスジーエム)」から、日本限定のトートバッグコレクションが登場。MSGMの日本公式オンラインストア「aoi ONLINE STORE」と「ZOZOVILLA」にて、順次販売がスタートしています。洋服を買うにはちょっぴり勇気がいる憧れブランドの、2万円以下で手に入るおしゃれなトートは要チェックです!「MSGM」の日本限定トートバッグコレクション

人気DJとしても知られる、マッシモ・ジョルジェッティさんが手掛ける、イタリアのファッションブランド「MSGM」。ストリートウェアをベースに、クラシック・エレガンス・フェミニンなどの要素をミックスさせたアイテムを展開しています。このたびそんな「MSGM」より、日本限定のトートバッグコレクションがお目見え。遊び心あふれるさまざまなデザインが施された、ナチュラルなコットンキャンバスのバッグが揃っていますよ。どのデザインもおしゃれで選べないかも…「MSGM MILANO ロゴトートバッグ」(税込1万4300円)は、“MSGM MILANO”のロゴをスクエアで繋いだ、アイコニックなトート。一目で「MSGM」と分かるロゴデザインは、ブランドのエントリーアイテムとしてぴったりです。MSGMの新しいシグネチャーライン“TheMwave”の特徴的なモノグラムを活かした、「“TheMwave” ロゴトートバッグ」(税込1万4300円)も要チェック。シンプルながらも、曲線を描くユニークなロゴが目を惹きますよね。一見レオパード柄のようにも見える「MSGM マルチグラフィックロゴ トートバッグ」(税込1万9800円)は、MSGMのロゴをアレンジしたデザイン。いつものコーデに、ポップでユニークなムードをプラスできちゃいますよ。『ナチュラル』のほか、デザインがよりパキっと映える『ブラック』の2色からチョイスして。ネームタグをデザインした「MSGM Name Tagトートバッグ」(税込1万7600円)も、スタイリッシュなムードが漂います。どんなコーデにも合わせやすいから、1つ持っていると重宝するはず。こちらも、『ナチュラル』と『ブラック』がラインナップしています。「MSGM NEVER LOOK BACK ステートメントロゴ トートバッグ」(税込1万7600円)は、手書き風の刺繍がポイント。前向きな気持ちにさせてくれる、デザイナーさんのメッセージが込められているため、お守りのように毎日愛用したくなりそうですね。『ナチュラル』と『ブラック』の2色展開だから、お友達やパートナーとお揃いで楽しむのもアリ!機能性も◎だから毎日使いたいご紹介した「MSGM」の日本限定トートバッグは、A4ファイルや雑誌がすっぽりと入る、収納力に優れたサイズ感がうれしいところ。持ち手は肩掛けしやすい長さで、コットンキャンバスの丈夫な素材でつくられているうえ、内側には便利なポケットが付いています。デザインも使い勝手も◎なトートをぜひゲットして、通勤・通学、お買い物など、さまざまなシーンで大活躍させちゃいましょう。MSGM aoi ONLINE STORE参照元:株式会社 アオイ プレスリリース